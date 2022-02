In Bernbeuren waren die Narren los: Eine Umzugsalternative sorgte für Freude. Das wollten die Bernbeurer den Kindern trotz des Kriegsausbruchs nicht nehmen.

27.02.2022 | Stand: 15:43 Uhr

Halb Bernbeuren ist am Rußigen Freitag auf den Beinen gewesen, um Fasching zu feiern. Wobei: Auf den Beinen war in der 2500-Einwohner-Gemeinde am Fuße des Auerbergs genau genommen keiner. Denn in der Faschingsstraße fand ein Autostopp-Fasching statt. Während der Durchfahrt galt coronagerecht: „Aussteigen verboten!“ Die Idee kam an: Circa 120 Kinder aus Bernbeuren und dem Umland nahmen mit ihren Familien - in rund 60 Autos - an der Gaudi teil.