Verbotenes Klappmesser dabei: Polizeikontrolle in Marktoberdorf

Im Auto eines 38-Jährigen hat die Polizei Marktoberdorf ein illegales Einhandmesser gefunden. Er wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

11.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag einen 38-jährigen Autofahrer mit einem Messer im Gepäck in der Saltzstraße in Marktoberdorf angehalten. Laut Polizei sollte der Mann eigentlich schon in der Eberle-Kögl-Straße kontrolliert werden, doch er deutete seinen Angaben nach die Zeichen des Beamten falsch und fuhr weiter, bis er schließlich in der Salzstraße gestoppt werden konnte. (Lesen Sie dazu auch: Nun vor Gericht: Mann droht Polizeibeamten mit Waffe - es fällt ein Schuss)

Die Polizei durchsuchte den Wagen

Bei genauerem Hinsehen fand die Polizei ein verbotenes Einhandmesser und stellte dieses sicher. Der 38-Jährige wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt, weil Klappmesser, die mit einer Hand geöffnet werden können, verboten sind.

