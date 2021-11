Preiswürdig: So hilft der Marktoberdorfer Verein Aufwind Kindern durchs Leben

Minister und Regierungspräsident würdigen Marktoberdorfer Verein Aufwind mit einem Preis. Die Arbeit ist vorbildlich. Wie Kinder ihre Talente entdecken.

Den Integrationspreis der Regierung von Schwaben hat Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann gemeinsam mit Regierungspräsident Dr. Erwin Lohner verliehen. Einer der Preisträger: der Verein Menschen im Aufwind aus Marktoberdorf. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro wurde vom Bayerischen Innenministerium bereitgestellt und auf die insgesamt fünf Gewinner aufgeteilt.

Kinder kommen aus schwierigen Lebenssituationen

Die Angebote von Aufwind richten sich besonders an Kinder und Jugendliche aus Familien, die in ihrer besonderen Lebenssituation zu wenig oder gar keine Möglichkeiten haben, Freizeit- und Bildungsangebote zu nutzen. Gerade sie werden darin gefördert, ihre Talente, ihre Kreativität zu entdecken und auszubilden. Kindern und Jugendlichen aus diesen Familien erhalten die kostenlose Möglichkeit, in vielen Bereichen wie Tanz, Theater, Malen und Musik ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln und so mit mehr Freude, Kraft und Selbstvertrauen die oft schwierige Lebenswirklichkeit besser zu bewältigen, hieß es in der Laudatio.

Sommercamp für Kinder im Mobilé in Marktoberdorf

Bereits seit 2010 findet jährlich das Sommercamp von Aufwind in der Theaterschule Mobilé um ihre bisherige Leiterin Monika Schubert statt. Kinder und Jugendliche aller Nationen verbringen vier Tage voll kultureller Bildung. Jährlich erleben 20 Kinder mit professionellen Dozenten einen für sie kostenlosen „kreativen Urlaub “ einschließlich Übernachtungen, gemeinsamen Mahlzeiten und strukturierten Tagesabläufen mit unterschiedlichsten Unterrichtseinheiten. Sie tanzen, malen, spielten Theater, lesen, musizieren über den Tag in Workshops. Den Höhepunkt bildet der Elternabend, das „Fest der Verwandlung“, an dem die Kinder das Erlernte präsentieren können. Die Universität Würzburg begleitet das Projekt wissenschaftlich.

An diesem Projekt beeindrucke, hieß es bei der Preisverteilung, dass die Kinder und Jugendlichen Zugang zu Kunst und Kultur in einer großen Vielschichtigkeit erhalten, ein positives Selbstbild entwickeln, ihren Blickwinkel erweitern und ihre individuellen Fähigkeiten stärken können. Durch Patenschaften ermöglicht der Verein die ganzjährige Teilnahme an Kursen, die diese Fähigkeiten weiter fördern. Der Verein sehe seine Verantwortung darin, dass niemand verloren gehen darf.

Einrichtung aus Marktoberdorf förderte bisher 280 Kinder

Hervorzuheben sei auch die lange Laufzeit des Projekts: Bisher haben rund 280 Kinder und Jugendliche das Sommercamp erlebt. Im festen Kreis sind derzeit 165 Kinder und Jugendliche, die an den Veranstaltungen und Workshops regelmäßig teilnehmen und auch inzwischen selbst als Betreuer mitwirken. Für viele hat sich nach Aussage der Veranstalterin durch das Sommercamp der Lebensweg entscheidend zum Positiven verändert.

Seit 2008 wird der Integrationspreis im Regierungsbezirk an Initiativen und Projekte vergeben, die helfen, die Integration von Migrantinnen und Migranten zu fördern. Der Minister ist überzeugt: „Integration ist kein Kurzstreckenlauf, sondern ein Marathon, den alle Beteiligten nur gemeinsam bewältigen können. Doch die Anstrengungen lohnen sich. sie sind eine wichtige Investition in die Zukunft!“ Bewerben konnten sich Kommunen, Schulen, Vereine oder Einzelpersonen, die Integration von Zuwanderern in der Gesellschaft in besonderem Maße fördern und sich für ein aktives Miteinander von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund einsetzen.