Verkehrskontrolle: Polizei erwischt Autofahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln

17.12.2021 | Stand: 14:11 Uhr

Ein 50-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend unter dem Einfluss von Rauschmitteln hinter dem Steuer erwischt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in der Johann-Georg-Fendt-Straße in Marktoberdorf kontrolliert.

Marktoberdorfer Beamten stellen Alkoholgeruch fest

Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch sowie drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Alkoholtest bestätigte die Annahme. Dem Autofahrer wurde zudem Blut abgenommen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

