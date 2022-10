Etliche Menschen aus der Region hatten die Nachricht über die Vermisste in den sozialen Medien verbreitet. Warum die Polizei nicht öffentlich fahndete.

13.10.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Ein in Marktoberdorf vermisstes Mädchen ist nach Angaben der Polizei wieder wohlbehalten zu Hause. Etliche Menschen in Marktoberdorf und der Region hatten am Mittwoch in den sozialen Medien die Meldung über die vermisste 14-Jährige verbreitet. Nach Angaben der Polizei war das Mädchen allerdings nur kurze Zeit abgängig, sodass von Seiten der Polizei keine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet wurde. „Der 14-Jährigen geht es gut“, hieß es von der Polizei Marktoberdorf.

Lesen Sie auch: