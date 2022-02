Suche nach Vermisstem an der Wertach ohne Ergebnis - Wo ist der 30-Jährige aus Engratsried?

Ein Hubschrauber kreist am Donnerstag über den Ortsteilen von Marktoberdorf, 60 Polizisten suchen an der Wertach den Vermissten aus Engratsried - ohne Erfolg.

10.02.2022 | Stand: 17:24 Uhr

Seit Samstag, den 15. Januar, wird aus Engratsried bei Marktoberdorf der 30-jährige Mann Krystain Adamski vermisst. Er verließ seine Wohnung und wollte angeblich zu seinem Vater nach Polen fahren. Dort kam er allerdings nie an. Er hatte auch seine persönlichen Sachen, wie Ausweis, EC-Karte und Medikamente zurückgelassen. Am heutigen Donnerstag suchte die Polizei erneut im großen Stil nach dem Mann. Circa 60 Polizeibeamte, die zum Teil von einem Ausbildungsseminar der Bereitschaftspolizei kamen, durchkämmten unter Anleitung der Kripo aus Kempten das Gebiet an der Wertach rund um Engratsried, Leuterschach und Geisenried.

Der Kemptener Polizeisprecher sagt: "Leider kam bei der Vermisstensuche heute nichts raus"

Die Beamten hatten sich in der Früh am Geisenrieder Sportplatz versammelt, von wo sie ausschwärmten in Richtung Fluss, Wiesen und Wälder. Ein Polizeihubschrauber suchte Teile der Umgebung und des Marktoberdorfer Stadtgebietes von oben ab. "Leider kam dabei aber nichts raus. Die Kolleginnen und Kollegen fanden den vermissten Mann nicht", berichtete Polizeisprecher Holger Stabik vom Präsidium Schwaben Süd-West in Kempten am Nachmittag.

Polizeieinsatz mit 60 Mann plus Hubschrauber an der Wertach Nähe Leuterschach. Bild: Heinz Budjarek

Warum hat die Polizei nun erneut nach dem vermissten Mann aus Engratsried gesucht?

Doch warum wurde Adamski nun erneut gesucht - fast einen Monat nach seinem Verschwinden? Polizeisprecher Stabik aus Kempten erläutert: "Vermissungen werden grundsätzlich nach etwa Wochen und mehr von der ursprünglich ermittelnden Dienststelle an die Kripo übergeben. Das ist bei uns gängige Praxis." Die Kripo richte dann nochmals einen besonderen Fokus auf die Angelegenheit, überprüfe dann die bisherigen Ermittlungsergebnisse und Hinweise, grase nochmals die Orte ab, an denen der Vermisste zuletzt gewesen sein könnte, koordiniere Suchen und so weiter.

Der Polizeisprecher sagt: "Uns geht es darum, nichts unversucht zu lassen!"

"Manchmal gibt es zwischenzeitlich auch neue Hinweise", berichtet Stabik weiter. Es gehe der Polizei eben darum, "wirklich nichts unversucht zu lassen, um eine Vermissung zu klären." - bei Bedarf unter Anwendung sämtlicher Ermittlungsmethoden und des größtmöglichen Personaleinsatzes. Immerhin gehe es darum, einen Unglücksfall, einen Suizid oder ein Verbrechen auszuschließen - bzw. Geissheit darüber zu erlangen. Es könne daher durchaus sein, dass die Kripo nun - als Teil des Schemas - nun sogar noch weitere Absuchen starte.

An der Wertach Nähe Leuterschach suchte die Polizei nach dem Vermissten. Bild: Heinz Budjarek

1,66 Meter groß, dunkelblond, Stirnglatze: Wie der gesuchte Mann aus Engratsried aussieht

Krystain Adamski, der gesuchte Mann aus Engratsried, ist 1,86 Meter groß und dunkelblond, hat eine Stirnglatze sowie eine Tätowierung am rechten Oberarm (Motiv: Auge), er war an dem Tag seines Verschwindens dunkel gekleidet und führte eine kleine dunkle Sporttasche bei sich. Die Öffentlichkeit wird laut Polizei nach wie vor um Mitfahndung gebeten. Hinweise erbitten die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Nummer 08342/9604-0 beziehungsweise die Kripo in Kempten.

