Versäumten Schulstoff nachholen: Wie Ostallgäuer Schüler schon jetzt gefördert werden

18.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Wie werden Schüler am besten gefördert, die durch den wiederholten Corona-Lockdown – beziehungsweise die Schulschließungen – zum Beispiel in Deutsch oder Mathe den Anschluss verloren haben? Darüber wird im Freistaat, Stichwort „Sommerferienschule“, heiß debattiert. Im Ostallgäu wird derweil längst gehandelt. „Ostallgäuer Schülerförderung“ heißt das gemeinsame Projekt von Landkreis und Kinderbrücke, bei dem Schüler an 15 Ostallgäuer Grundschulen und vier Mittelschulen vor Ort Nachhilfe bekommen, weil sie dringend Versäumtes aufholen müssen.

Der Landkreis Ostallgäu wollte nicht auf die staatlichen Förderprogramme für Schüler warten

Bei dem Programm an den 19 Schulen, das zum Teil schon nach Ostern startete, handelt es sich um „Unterstützungsunterricht in Präsenz“, macht Landrätin Maria Rita Zinnecker klar. „Wir wollten von uns aus etwas tun, das heißt, jetzt anfangen Lücken zu schließen, bis die Programme von Land und Bund endlich greifen.“

Nach den Laptopspenden und dem Crowdfunding-Projekt zur Unterstützung der Digitalisierung an Ostallgäuer Schulen ist das Projekt „Schülerförderung“ laut Zinnecker nun die dritte freiwillige Initiative des Landkreises, um Schüler als eine der Gruppen, die unter der Pandemie stark leiden, zu unterstützen.

Was sich die Kinderbrücke Allgäu auf ihre Fahnen geschrieben hat

Zupass kam dem Kreis zum einen die Hilfe der Kinderbrücke Allgäu sowie die Erbschaft einer Ostallgäuerin, die ihr Vermögen dem Landkreis vermachte unter der Prämisse, Kinder in benachteiligten Situationen sowie bei der Bildung zu unterstützen. Letztlich finanziert der Landkreis damit das Projekt an den Mittelschulen, die Kinderbrücke zahlt die Schülerförderung an den Grundschulen.

Die Kinderbrücke Allgäu hatte für die vier Grundschulen in Marktoberdorf ein solches Projekt schon kurz vor der Pandemie angedacht – und letztlich im Herbst 2020 begonnen. Als sich der Landkreis wiederum im Februar dieses Jahres dazu entschieden hatte, das Thema Schülerförderung selbst in die Hand zu nehmen, wendeten sich die Verantwortlichen zunächst an das Schulamt und erfuhren dann von dem Marktoberdorfer Pilotprojekt.

Sie organisieren die Ostallgäuer Schülerförderung: (von links) die Kinderbrücke Allgäu mit ihren Vorsitzenden Ursula Gollmitzer und Simone Burk-Seitz sowie der Landkreis Ostallgäu mit Landrätin Rita Maria Zinnecker und Bildungsmanagerin Cornelia Ast. Eine Pilotschule bei dem Projekt ist die Marktoberdorfer Grundschule St. Martin (rechts mit im Bild: Schulleiter Jörg Schneider). Bild: Heiko Wolf

„Wir waren begeistert und fragten bei der Kinderbrücke nach, ob man das Projekt nicht auf den ganzen Landkreis ausweiten kann“, berichtet Cornelia Ast, die Bildungsmanagerin des Landkreises. Simone Burk-Seitz, die Vorsitzende der Kinderbrücke, betont: „Wir waren dazu sofort bereit. Wir sind bei unserer Gründung vor 20 Jahren ja dafür angetreten, Kindern, die benachteiligt sind, weil sie etwa von zu Hause zu wenig Unterstützung bekommen, durch Bildungsangebote den Start in ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.“

Die Viertklässler im Ostallgäu konnten schon nach Ostern an ihren Schulen mit dem Projekt starten

Nach Ostern starteten daher Ostallgäuer Viertklässler, die zu der Zeit wieder Präsenzunterricht haben durften, mit dem Projekt. Das Aufholen der Lücken steigerte sichtlich ihre Lust und Motivation am Lernen, sagt Bildungsmanagerin Ast. Seit Pfingsten sind die anderen Jahrgangsstufen an 19 Schulen – das ist rund die Hälfte der Grund- und Mittelschulen im Landkreis – im Boot. Bis zu 150 000 Euro fließen aktuell in das Projekt. Den Unterricht geben Honorarkräfte, das sind zum großen Teil die den Kindern und Jugendlichen vertrauten (Förder-)Lehrer der beteiligten Schulen, zum Teil Lehramtsstudenten, etwa von der Uni Augsburg. An der Mittelschule Unterthingau gibt sogar der Rektor selbst Mathe-Nachhilfe.

Schulleiter Jörg Schneider von der Grundschule St. Martin in Marktoberdorf lobt die große Hilfe, die das Projekt gerade in der Pandemie darstelle. „Die Schere zwischen bildungsnah und bildungsfern geht gerade ja noch viel weiter auf. Das Projekt trifft eine große Wunde und gibt Kraft, um diese zu heilen.“ An Schneiders Schule gibt es in jeder der vier Jahrgangsstufen einen Nachmittagskurs mit fünf oder sechs Kindern, die zweimal pro Woche die Schülerförderung bekommen. „Der Run“ sei groß auf das Angebot, sagt Schneider, die Schülerauswahl treffe die Schule.

Gerade die Achtklässler waren besonders viel im Lockdown, also im "Homeschooling"

Ebenso positiv äußert sich Unterthingaus Schulleiter Markus Schubert. „Wir kommen damit an Schüler heran, die wir vorher nicht erreicht haben“, sagt Schubert mit Blick etwa auf die Achtklässler, die sehr lang im Lockdown waren. Schubert findet es auch sehr gut, „dass das Projekt nicht erst in den Sommerferien startet“, wenn schon die Hälfte der Schüler weg sei bzw. sich auf unbeschwerte Ferien freue. In Unterthingau finden aktuell sechs Kurse mit insgesamt zwölf Wochenstunden statt. „Ohne die Förderung durch das Projekt könnten wir das nicht stemmen“, sagt Schubert.

Das Projekt, das auch in Kaufbeuren und im Oberallgäu angelaufen ist und in ähnlicher Form auch in der übrigen Region starten soll, geht nächstes Schuljahr weiter, kündigt die Kinderbrücke an. Simone Burk-Seitz lobt den unkomplizierten Ablauf: „Die Schulen stellen ihre Honorarlehrkräfte selbst an, wir zahlen dann die Honorare an den jeweiligen Aufwandsträger.“

Zwei Jahrzehnte im Dienste der Kinder: Die Kinderbrücke Allgäu feiert 20-jähriges Bestehen

Die Kinderbrücke wurde am 20. Juni 2001, am Sonntag vor 20 Jahren, mit dem Ziel gegründet, Kindern und Familien in der Region, die durch das soziale Netz fallen, zu helfen. Der Verein mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern hilft bei akuten Notlagen, initiiert langfristige Projekte und eröffnet Bildungschancen durch Prävention.

Spenden werden vollständig für die Projekte verwendet, es fallen keine Verwaltungskosten an. Pro Jahr gibt die Kinderbrücke für ihre Projekte sechsstellige Summen aus.

Im Ostallgäu ist der Verein durch die Weihnachtsgutscheinaktion für Kinder mit dem Jobcenter bekannt und seine Aufstockung des gesetzlichen Bildungs- und Teilhabepakets.

