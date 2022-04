Versuchter Enkeltrick: Betrüger erleichtern Ostallgäuerin (69) fast um knapp 2000 Euro

Eine 69-Jährige Leuterschacherin ist auf einen Enkeltrick-Betrüger per Messenger hereingefallen. Die Bank konnte ihr im letzten Moment noch helfen.

01.04.2022 | Stand: 14:24 Uhr

Über einen Messengerdienst hat eine 69-Jährige aus Leuterschach (Ostallgäu) diese Woche eine Nachricht erhalten, in der ihr angebliches Kind um Hilfe in Form von 1900 Euro bat. (Lesen Sie dazu auch: Enkeltrickbetrüger rufen Rentnerinnen in Marktoberdorf an)

Die Ostallgäuerin (69) tappte in die Falle

Nach Angaben der Polizei überwies die Frau auf diese Nachricht hin den gewünschten Betrag. Der Bank fiel die ungewöhnlich hohe Summe auf und sie informierte die Familie der 69-Jährigen über einen möglichen Betrug. Die Frau bestätigte den Verdacht, und das Geld konnte noch rechzeitig zurückgebucht werden. Es entstand somit kein finanzieller Schaden für die Familie.

