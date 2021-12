Videodreh vor ganz besonderer Kulisse: "Rugged Roots" veröffentlichen neue Single

Die Band „Rugged Roots“ veröffentlicht eine neue Single, die in Günzach entstanden ist. Das Musikvideo dazu wurde in Günzach gedreht - an einem besonderen Ort.

04.12.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Die Ostallgäuer Poprock-Band „Rugged Roots“ aus Günzach feierte eine ganz besondere Premiere: Am Freitag, 3. Dezember, war das erste Mal das Musikvideo zu ihrer neuen Single „The Sun“ zu sehen. Zusammen mit dem Allgäuer Filmemacher Alexander Knauer drehten die vier Musiker dafür im Schloss Günzach. „Das Lied markiert eine neue Ära“, teilt die Band mit. Denn es ist der erste Song, der im eigenen Studio entstanden ist und aufgenommen wurde.

Die Band „Rugged Roots“ gibt es bereits seit acht Jahren. Der Name bedeutet auf Deutsch „raue Wurzeln“ und spielt auf die gemeinsame Herkunft der Musiker an – alle stammen nämlich aus dem Allgäu. Vor über einem Jahr veröffentlichte die Band ihr erstes Mini-Album. Alternativ-Rock mit Einflüssen aus Funk, Blues und Reggae haben sich die Musiker auf die Fahne geschrieben. Seit Ende 2020 arbeitete die Gruppe viel an sich selbst und nahm sich Zeit und Raum, neue Dinge auszuprobieren, wie sie sagen.

Allgäuer Filmemacher dreht Musikvideo

Das Ergebnis ist nun, ein Jahr später, mit der neuen Single nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar. Und die Band sagt: „Der Sound ist tiefgründiger geworden.“ Hilfe bei der visuellen Umsetzung bekam die Gruppe von Alexander Knauer. Der 25-jährige Filmemacher ist kein Unbekannter in seiner Branche. Zuletzt gelang ihm mit seinem Film „Feuerteufel – The inner fire“ sogar der Sprung über den großen Teich und seine Filme liefen bei bekannten Festivals in New York, Palm Springs und in Los Angeles. Für das Musikvideo interpretierte Knauer die Geschichte aus dem Lied neu und setzte sie in Szene.

"The Sun" handelt von Herausforderungen

Das Lied „The Sun“ handelt laut der Band von der Verwandlung und Entwicklung, die Menschen durchgehen, wenn sie an ein Ziel kommen wollen. „Gerade kurz vor dem Ziel erscheint ebendieses oft am weitesten entfernt“, schreiben die Musiker. Am Ende müsste nochmals alle Mühe und Anstrengung verwendet werden. Die extravagante Kulisse des Schlosses in Günzach sei für das Lied perfekt gewesen. Mit ihrer Hilfe entwickelte Knauer eine Geschichte, die Raum für vielerlei Interpretationsmöglichkeiten gibt.

Das Lied und das Video von „Rugged Roots“ sind auf YouTube und allen Streaming-Plattformen verfügbar.

