"Viel lieber glücklich": Schüler des Gymnasiums Marktoberdorf freien mit Spielfilm Premiere

Zwei Jahre haben Schüler am Gymnasium Marktoberdorf einen Film gedreht. Nun ist Premiere in der Filmburg. Was die Besucher erwartet.

20.06.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Es ist eine Premiere in zweifacher Hinsicht: Das erste Mal hat der AK Film des Gymnasiums Marktoberdorf einen Spielfilm produziert. Zwei Jahre dauerten die Arbeiten. Nun ist der Film, der „Viel lieber glücklich“ heißt, fertig und das erste Mal auf einer großen Kinoleinwand zu sehen. Bei der feierlichen Premiere in der Filmburg Marktoberdorf am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr können die Zuschauer sich nicht nur vom Ergebnis überzeugen. Sie erfahren auch Näheres über die Produktion des Films, der mitten während Corona und Abistress entstand.

„Wir haben 2018 relativ früh beschlossen, dass wir einen Spielfilm drehen wollen“, erzählt Katharina Maier. Die heute 19-Jährige war maßgeblich an dem Filmprojekt unter der Leitung von Thorsten Krebs beteiligt und von Anfang an mit dabei. Das Thema des Films stand schnell fest: „Wir wollten etwas über Mobbing machen.“ Der Arbeitskreis entwarf eine Geschichte, die zunächst sehr düster war, wie Maier erzählt. Hilfe bekamen die Schüler von dem deutschen Regisseur und Drehbuchautor Matthias Kiefersauer, der ein Studienfreund von Thorsten Krebs ist. Kiefersauer drehte unter anderem „Inga Lindström“ und „Der Alte“. Für das Filmprojekt der Gymnasiasten hatte er viele nützliche Tipps und Ratschläge parat.

Regisseur Matthias Kiefersauer steht dem AK Film in Marktoberdorf zur Seite

In einem zweitägigen Workshop erklärte Kiefersauer, wie man Figuren für den Film entwickelt, erzählt Thorsten Krebs. Der Regisseur gab den Schülern Feedback zu ihrem Projekt. Diese überarbeiteten das Drehbuch daraufhin nochmals.

„Wir hatten am Ende, glaube ich, acht verschiedene Fassungen“, sagt Katharina Maier und lacht. Sie und ihre Mitschüler feilten bei ihren regelmäßigen Treffen an Freitagnachmittagen an der Geschichte und den Figuren. „Das Kernteam Drehbuch machte sie darüber Gedanken, wo wir drehen können. Der Aufwand sollte so gering wie möglich sein“, sagt Krebs.

Ab dem Sommer 2019 standen die Schüler schließlich vor der Kamera: Lukas Brenner in der Hauptrolle Max und Katharina Maier als Jule. Das Thema ist kein einfaches: Seit seine kleine Schwester Elena (gespielt von Frieda Krebs) an Leukämie gestorben ist, zieht sich Max in seiner Trauer immer weiter zurück und wird zum Außenseiter. Die berüchtigten „Snakes“ und ihr Anführer Ben (Rufus Roth) wittern seine Schwäche und machen ihm den Schulalltag zur Hölle. Als er von ihnen gedemütigt wird, will Max fast schon aufgeben. Doch da trifft er Jule, die in Max etwas sieht, was bisher noch niemand erkannt hat. Die beiden kommen sich näher, doch das passt dem coolen Ben ganz und gar nicht.

Lesen Sie auch

Kameramann aus Lindenberg: Was Holly Fink über Christoph Maria Herbst und den FC Bayern verrät Kino in Lindenberg

Gedreht wurde an vielen unterschiedlichen Orten: im Gymnasium, in der Eisdiele Pinocchio am Marktplatz, beim Waldseilgarten „Klette am Ende“, in der Allee, am Schlossberg, am Ettwieser Weiher, im Wald am „Kindle“, im Krankenhaus St. Joseph in Buchloe und am Krankenhaus Kaufbeuren. Gefilmt wurde nicht immer in chronologischer Reihenfolge. „Wir mussten immer wieder springen. Das war eine Herausforderung“, erzählt Krebs. Der Drehplan war logistisch ausgeklügelt. Das Team legte genau fest, welche Requisiten wo benötigt werden. Für die Dreharbeiten konnten auch Schüler des AK Theater gewonnen werden.

Corona durchkreuzt die Pläne

Dreiviertel des Films waren bereits fertig, als 2020 schließlich Corona kam. „Wann immer es ging, haben wir gedreht“, erzählt Katharina Maier. Sommerszenen wurden teils im Winter gedreht. „In den Innenräumen konnten wir zum Glück T-Shirts tragen“, sagt Maier und lacht. Der AK klemmte sich dahinter – in den Ferien und in der Freizeit. „Wir haben schon manchmal gezweifelt, ob wir es schaffen und ob es sich noch lohnt, weiterzumachen“, sagt Maier. Doch der AK hat es geschafft und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 46 Minuten dauert der Film, den Maier und ihre Mitschüler Stunden und Tage im Schnittraum vollendet haben.

Thorsten Krebs, der den AK seit 2009 leitet, ist beeindruckt, von dem Enthusiasmus und der Begeisterung der Schüler. „Sie hatten von Anfang an so viele Ideen, die sie umsetzen wollten.“ Eine besondere Herausforderung an dem Projekt sei die Vielschichtigkeit: „Es erfordert Kreativität aber auch Organisationsmanagement.“ Die Schüler seien mit den Aufgaben gewachsen, sagt Krebs. Das kann auch Katharina Maier bestätigen. „Wenn wir eines durch den Film gelernt haben, dann spontan Lösungen zu finden.“ Denn im echten Leben läuft eben nicht alles nach Plan. Der AK und alle Beteiligten freuen sich nun auf die Premiere in der Filmburg. „Der Film hat mich in einer prägenden Phase in meinem Leben begleitet. Deswegen bedeutet es mir sehr viel“, sagt Maier. „Wir haben uns dadurch selber einen kleinen Traum erfüllt.“

Tickets für die Premiere des Films am 23. Juni um 19.30 Uhr in der Filmburg gibt es für zwei Euro im Sekretariat des Gymnasiums (Telefon 08342/96640).

Hier geht's zum Trailer des Films "Viel lieber glücklich"