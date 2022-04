Viele Händler, Verkäufer und Kunden in Marktoberdorf tragen den Mund-Nasen-Schutz freiwillig weiter. Was man beim Einkaufen in der Stadt jetzt beachten muss.

06.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Es lebe die freie Entscheidung“ und „Ich bin vorsichtig und trage erst mal weiterhin Mund-Nasen-Maske“. Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich die Meinungsäußerungen von Händlern, Verkäufern, Kundinnen und Kunden zum Wegfall der staatlich verordneten Maskenpflicht. Das zeigt ein aktueller Stadtrundgang in Marktoberdorf.