In Bernbeuren wird an vielen Stellen investiert

Die Gemeinde Bernbeuren beschließt ihren Haushalt. Für den Kindergarten und den Schnitzerstadel nimmt die Gemeinde besonders viel Geld in die Hand.

31.07.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Einen umfangreichen und straffen Tagesordnungsplan gab es in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates in Bernbeuren. Einige Zeit nahm die Information über den Haushalt 2023 in Anspruch, doch auch die übrigen Tagesordnungspunkte verlangten Ausdauer und gutes „Sitzfleisch“ bei den Ratsmitgliedern und Besuchern.

Anton Huber wird neuer Feldgeschworener

Nach der Genehmigung des letzten Protokolls informierte Bernbeurens Erster Bürgermeister Karl Schleich über die Neubesetzung eines Feldgeschworenen. Hier übernimmt Anton Huber nach dem Ausscheiden von Ulrich Bayr das Amt. Es folgten die Ernennung und die Vereidigung des neuen Feldgeschworenen Huber.

Anschließend verlas Kämmerin Marie Burg die neuesten Zahlen über den Verwaltungshaushalt (5,8 Millionen Euro) und den Vermögenshaushalt (1,8 Millionen Euro). Der Gesamthaushalt beträgt 7,6 Millionen Euro. Zudem blickte sie zurück auf das Jahr 2022 und zog in einzelnen Fällen einen Vergleich über mehrere Jahre.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde bis 2024 nimmt ab

Bei manchen Positionen gab es große Veränderungen. Ob bei der Gewerbesteuer, dem Dorfladen, der Wasserversorgung, beim Altwasser, die gestiegenen Stromkosten, beim Bestattungswesen und Friedhof, die Kämmerin informierte die Anwesenden und erklärte die höheren oder auch mal unwesentlichen Veränderungen.

Ein großer „Brocken“ ist unter anderem auch der kommunale Anteil bei der Bezuschussung des Kindergartens. Der Zuschuss steigt von 265.300 Euro auf 486.000 Euro für das Jahr 2023. Auch Anschaffungen für die Feuerwehr, für die Grundschule (Ausbau von IT-Ausstattung), Gemeindestraßen, Abwasserbeseitigung, Bauhof und die Sanierung der Trinkwasserversorgung mit 2,6 Millionen Euro belasten das „Gemeindesäckel“ enorm.

Der Umbau des Schnitzerstadels schlägt mit knapp 3,7 Millionen Euro zu Buche. So nimmt nach den Worten von Burg und einer Beurteilung des Landratsamtes die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde bis 2024 stetig ab. „Hier gilt es genau zu beobachten“, sagte die Kämmerin. Sie informierte über die Entwicklung der Rücklagen, der Schulden und stellte mit Bürgermeister Schleich einige bevorstehende Investitionen vor.

Gemeinderat bewilligt verschiedene Bauanträge

Anschließend erfolgten die Beschlussfassungen über den Haushaltsplan 2023, über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und über den Finanzplan und das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2024 bis 2026.

Es folgten einige Bauanträge. Darunter der Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle, Renovierung eines Wohnhauses mit Befreiungen der Über- und Unterschreitungen, einer Nutzungsänderung und Anbau für den pflegebedürftigen Eigentümer und der Antrag auf eine energetische Sanierung einer denkmalgeschützten Haustüre. Die Gemeinde genehmigte alle Bauanträge. Für die Nachbargemeinde Rettenbach gab Schleich die Änderung des Bebauungsplanes am „Gewerbepark Westerhof“ weiter an die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte.

Für den Bebauungsplan Schnitzer soll eine schalltechnische Untersuchung bei der Errichtung eines Lebensmittelmarktes erfolgen. Die Ausschreibung für Baugebiete Schornring und Bergblick – es geht um das Aufbringen der Asphaltfeinschicht – ist nach den Worten von Bürgermeister Schleich bereits erfolgt, den Auftrag bekommt die Firma Xaver Schmid aus Marktoberdorf.

Für die Verlegung der Trinkwasserleitung am Gartenweg geht der Auftrag an die Firma Mayrock. Abschließend ging es im Gemeinderat noch um die Geschwindigkeitsmessung am Haslacher Berg, doch „die Einstellung lassen wir so“, meinte Bürgermeister Schleich.

