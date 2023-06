Vier Tage lang Blasmusik in Geisenried: „Endlich wieder Musikfest!“

Vom 29. Juni bis zum 2. Juli finden in Geisenried die Festtage und davor die Wertungsspiele statt. Was die Jubiläumskapelle noch auf die Beine gestellt hat.

20.06.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Endlich wieder Musikfest! Unter diesem Motto steht das diesjährige Bezirksmusikfest im Bezirk 4 - Marktoberdorf des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), das in diesem Jahr von der Musikkapelle Geisenried veranstaltet wird. Vom 29. Juni bis 2. Juli finden die Festtage im Marktoberdorfer Ortsteil statt. Bereits vom 23. bis 25. Juni werden in der örtlichen Mehrzweckhalle die Wertungsspiele durchgeführt.

"Vier Tage lang unsere Blasmusik unbeschwert feiern"

Bei der Zusammenstellung des Festprogramms waren den Vorsitzenden der Musikkapelle Geisenried vor allem zwei Punkte wichtig: Zum einen „soll für Jung und Alt etwas geboten sein,“ betont Alban Filser, Vorsitzender der Musikkapelle Geisenried. Dazu setzt der Verein auf ein abwechslungsreiches Programm sowie auf freien bzw. kostengünstigen Eintritt. „Wir wollen, dass alle gemeinsam vier Tage lang unsere Blasmusik unbeschwert feiern“, ergänzt Vize Florian Knestel. Daher werden Kombi-Tickets für Freitag- und Samstagabend im Vorverkauf angeboten, um so Mehrfachbesuche beim Fest mit vergünstigten Eintritten zu belohnen.

Zum anderen bildet das Bezirksmusikfest einen der Höhepunkte im Jahr für die umliegenden Musikkapellen, weshalb auch diese stark in das Programm mit eingebunden sind. So sind bereits beim Festauftakt am Donnerstagabend neun Kapellen aus der Umgebung mit dabei: Zunächst bei einem Sternmarsch durchs Dorf und anschließend bei guter Stimmung im großen Festzelt. Am Freitag stehen mit der Blaskapelle Gehörsturz und den Bands Fättes Blech und Speckdrum gleich drei Gruppen auf der Bühne.

Eine Premiere für die Jugend

„Ein Highlight für uns ist der Samstagnachmittag“, sind sich beide Vorsitzenden einig. Denn da findet eine Premiere im großen, 3000 Personen fassenden Festzelt an der Geisenrieder Mehrzweckhalle statt: Elf Nachwuchskapellen und -orchester zeigen dort unter dem Motto „Mit jungem Schwung – für Alt und Jung“ beim Bezirksjugendkonzert ihr Können. Der Samstagabend verspricht anschließend „Blasmusik on fire“ mit den Brauhaus Musikanten und der Gruppe Muckasäck.

Am Sonntag, 2. Juli, packen die rund 80 Geisenrieder Musiker sowie die über 250 Helfer und Kuchenbäcker noch einmal gemeinsam an: Denn am Höhepunkt der Festtage werden tausende Besucher in Geisenried erwartet. Mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr am Feuerwehrhaus beginnt der große Tag, anschließend spielt das Jugendblasorchester Marktoberdorf im Festzelt zum Frühschoppenkonzert auf.

50 Musikkapellen nehmen am großen Festumzug teil

Um 13 Uhr formieren sich die rund 50 Musikkapellen, die am großen Festumzug teilnehmen, zu einem beeindruckenden Gemeinschaftschor, der am Startpunkt des Festumzugs stattfindet. Von dort aus ziehen die Kapellen, Fußgruppen und Festwagen durch Geisenried.

Am Ziel, dem Festzelt, werden die Musikkapellen aus Aitrang und Ruderatshofen abwechselnd auf der Bühne spielen und für gute Unterhaltung sorgen, nach der Wertungsspielbekanntgabe dann die Kapellen aus Oberthingau und Bertoldshofen.

Das Festprogramm auf einem Blick:

Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Juni: Wertungsspiele in der Mehrzweckhalle; Eintritt frei. Die Zeiten: Freitag, 18 bis 21.30 Uhr, Samstag, 9 bis 17.30 Uhr, Sonntag, 9 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 29. Juni: Festauftakt und Sternmarsch mit der Stadtkapelle Marktoberdorf und den Musikkapellen aus Sulzschneid, Rieder, Wald und Reinhardsried, danach Blasmusik pur im Festzelt mit den Musikkapellen Unterthingau, Lengenwang, Leuterschach, Görisried. Beginn: 19 Uhr, Eintritt frei.

Freitag, 30. Juni: „Fätte Party“ mit der Blaskapelle Gehörsturz, der Gruppe Fättes Blech, Speckdrum. Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt 15 Euro (im Kombi-Ticket mit Samstag 20 Euro (zzgl. Online-Gebühr).

Samstag, 1. Juli:

Bezirksjugendkonzert ab 13.30 Uhr im Festzelt, Eintritt frei. „Blasmusik on fire“ mit den Brauhaus Musikanten und Muckasäck. Beginn: 20 Uhr, Eintritt 10 Euro (im Kombi-Ticket mit Freitag 20 Euro (zzgl. Online-Gebühr).

Sonntag, 2. Juli: 9 Uhr Festgottesdienst am Feuerwehrhaus Geisenried, ab 10.30 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit dem Jugendblasorchester Marktoberdorf, 13 Uhr Gemeinschaftschor aller Kapellen, 13.30 Uhr Festumzug durch Geisenried, 16.30 Uhr Wertungsspielbekanntgabe, Finale Grande mit den Original Hopfenbläsern.

Kombi-Tickets für Freitag- und Samstagabend im Vorverkauf: unter www.musikkapelle-geisenried.de oder bei Auto Dodel und IT-Diepolder in Marktoberdorf. Freitag- und Samstagabend gibt es Shuttlebusse.

Das „Finale Grande“ gestalten ab 20 Uhr die Original Hopfenbläser. Weitere Infos unter www.musikkapelle-geisenried.de

