Volkshochschulen wollen mehr Geld vom Landkreis Ostallgäu

Bildungseinrichtungen sagen: Erhöhung des Zuschusses war fix vereinbart. Warum man dies im Landratsamt Ostallgäu ganz anders sieht.

25.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Volkshochschulen (VHS) im Ostallgäu werden wohl heuer keinen höheren Zuschuss bekommen. Zwar haben VHS-Vertreter und Bürgermeister für eine Aufstockung des Betrags beim Landratsamt geworben, aber die Bitten blieben erfolglos. Auch ein entsprechender Antrag im Bildungsausschuss war im November abgelehnt worden. Und man kann davon ausgehen, dass der Kreistag am Freitag einen Haushalt beschließen wird, in dem nicht mehr Geld für die Volkshochschulen im Landkreis vorgesehen ist. Das sorgt zumindest im mittleren Ostallgäu an den VHS-Standorten für Enttäuschung. Denn eine Erhöhung des Zuschusses sei vom Landkreis bereits im Jahr 2016 zugesichert worden, heißt es dort.

Situation wurmt die Beteiligten

Vor knapp zwei Wochen hatte der Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell während der Haushaltsberatungen im Kreisausschuss das Thema Volkshochschulen angeschnitten. Hell sagte: „Ohne eine Anpassung des Zuschusses werden die Volkshochschulen nicht über die Runden kommen.“ Seit Jahren liegt der freiwillige Förderbetrag des Landkreises für die fünf Ostallgäuer VHS-Standorte Marktoberdorf, Füssen, Buchloe, Obergünzburg und Biessenhofen bei 40 000 Euro – was vor allem die Standortgemeinden im mittleren Ostallgäu und die dortigen VHS-Vertreter wurmt. Denn, so Bürgermeister Hell am Montagabend im Marktoberdorfer Stadtrat, es gebe einen Antrag aller VHSen aus dem Jahr 2016 auf Erhöhung dieses Betrags. Der sei damals davon abhängig gemacht worden, dass sich die VHSen besser aufstellen. Denn sie seien noch sehr kleinteilig angelegt gewesen. Dies sei nun behoben. Anfang Februar fusionierten die drei Volkshochschulen Marktoberdorf, Obergünzburg und Biessenhofen zur Volkshochschule Ostallgäu Mitte gGbmH.

Voraussetzung für mehr Geld sei erfüllt

Mit der Fusion sei die Voraussetzung für eine Erhöhung des Zuschusses erfüllt, sagt auch Norbert Scheifele, Projektleiter für die Gründung der Volkshochschule Ostallgäu Mitte. Der Wunsch sei eine Erhöhung der Förderung von 40 000 Euro auf 100 000 für alle Volkshochschulen im Landkreis. Die Beteiligten haben laut Scheifele „mit sehr viel Aufwand einen detaillierten Antrag beim Landratsamt eingereicht“. Doch sei das Thema ohne eine vorherige gemeinsame Erörterung im Bildungsausschuss gelandet, wo ein Antrag auf mehr Geld abgelehnt wurde. „Wie das Ganze abgelaufen ist, können wir nicht nachvollziehen“, sagt Norbert Scheifele.

Vertreter der Volkshochschule Ostallgäu Mitte und sieben beteiligter Gemeinden haben am 3. Februar einen Brief an Landrätin Maria Rita Zinnecker geschrieben. Darin verliehen sie ihrer Hoffnung Ausdruck, noch im Kreishaushalt 2021 mit einer höheren Förderung rechnen zu dürfen. Das Schreiben blieb jedoch unbeantwortet.

Landratsamt: Eine Zusicherung gab es nicht

Vom Landratsamt Ostallgäu heißt es: „Eine Zusicherung (für eine Erhöhung der Förderung, Anm. der Red.) bezogen auf eine Fusion gab es nicht.“ Vonseiten des Bayerischen Volkshochschulverbandes (BVV) bestehe seit dem Jahr 2014 eine Initiative, die VHSen auf die Zukunft auszurichten. Der Landkreis habe diesen Prozess im Ostallgäu begleitet, in erster Linie im Hinblick auf Struktur und Organisation im Landkreis. Wesentliche Kriterien des Zukunftsprogramms sind unter anderem: Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz, Organisation der VHSen, die Einbeziehung aller Gemeinden in die Finanzierung sowie die Bildung sinnvoller räumlicher Einheiten im Landkreis.

Die genannten Kriterien seien für eine Erhöhung des freiwilligen Landkreiszuschusses maßgeblich, heißt es vom Landratsamt. Die Entscheidung, in welcher Form die Zusammenarbeit der VHSen zukünftig stattfinden soll, werde jedoch allein von den Volkshochschulen getroffen, betont das Landratsamt. Die VHSen sind als eingetragene Vereine selbstständig. Gemeinden und Landkreise beteiligen sich lediglich an der Finanzierung. „Der Landkreis hat zu keinem Zeitpunkt Vorgaben gemacht.“ Entscheidend aus Sicht des Landkreises sind die Struktur und Organisation der Volkshochschulen im gesamten Landkreis. „Dieser Prozess ist noch am Laufen, insbesondere im Hinblick auf die Volkshochschulen Buchloe und Füssen.“ In einer Besprechung mit den Bürgermeistern der fünf Standortgemeinden sei Mitte Oktober vereinbart worden, „dass eine grundsätzliche Entscheidung über die Erhöhung der Landkreisförderung nach Abschluss des Organisationsprozesses erfolgt“. Mit der Sonderzahlung von 8000 Euro für die Fusion fördert der Landkreis die VHSen im Jahr 2021 mit insgesamt 48 000 Euro.

Einbußen für Volkshochschulen wegen Corona

„Die Wünscheskala ist nach oben offen“, sagt Obergünzburgs Bürgermeister Lars Leveringhaus. Für dieses Jahr ist das Thema Erhöhung des freiwilligen Betrags nach seiner Einschätzung abgehakt. Grundsätzlich sei er dafür, den Ansatz zu erhöhen – weshalb der Brief an Landrätin Maria Rita Zinnecker auch seine Unterschrift trägt. Die finanzielle Lage der Volkshochschulen könnte sich verschärfen, weil durch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie viele Kurse nicht stattfinden durften und deshalb Einnahmen weggebrochen sind. Es sei also mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf zu rechnen. Ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen der Landkreis seinen Beitrag erhöhen könne, hänge auch von der Entwicklung des Kreishaushalts ab, sagt Leveringhaus, zugleich stellvertretender Landrat.

