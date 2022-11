In Marktoberdorf findet zum Volkstrauertag ein Gottesdienst statt. Dort herrscht nicht nur Trauer vor, sondern auch Mut - trotz der schwierigen Zeiten.

13.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

„Heute ist in ganz Deutschland Volkstrauertag“ sagte Kaplan Michael Schmid in der St. Martinskirche in Marktoberdorf. Dort fand zum Volkstrauertag ein feierlicher Gottesdienst statt. Schmid erinnerte an den Krieg in der Ukraine. „Es herrscht Chaos auf der ganzen Erde“, bekräftigte Schmid in seiner Predigt.

