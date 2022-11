Volleyball: So hart erkämpft war der Heimsieg für die Spielerinnen des TSV Obergünzburg

Obergünzburgs Volleyball-Frauen können am Netz überzeugen. Doch die Leichtigkeit fehlt. Die Gastgeberinnen lassen sich davon nicht ausbremsen – im Gegenteil.

02.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nach den zwei erfolgreichen Auswärtsspielen in der Landesliga Süd-West stand für die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg am vergangenen Wochenende der erste Heimspieltag an. Auch hier konnten sich die Gastgeberinnen mit zwei 3:0 Siegen gegen DJK Augsburg-Hochzoll II und SG Bad Tölz / Isar Loisach durchsetzen. Ohne Punktverlust stehen sie in der Liga auf Rang 2, direkt hinter Aufsteiger Bad Grönenbach, der allerdings zwei Spiele mehr auf dem Konto hat.

Für Obergünzburg war es der erste Heimspieltag seit mehr als zwei Jahren, der ohne Einschränkungen und Kontrollen stattfinden konnte. Trotz des schönen Herbstwetters fanden viele Fans den Weg in die Sporthalle am Nikolausberg. Unter den Fans waren auch zahlreiche Spielerinnen und Kinder aus dem eigenen Nachwuchs. Sogar die Kleinsten aus dem Mini-Volleyball schauten gespannt den Erwachsenen zu und tobten sich in der Spielpause selbst mit Ball am Netz aus. Bereits vor Anpfiff war den Gastgeberinnen die Freude deutlich anzumerken.

Toller Start für die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg

Das erste Spiel bestritten die Ostallgäuerinnen gegen die DJK Augsburg-Hochzoll II. Bereits in der vergangenen Saison konnte der TSV auswärts mit 3:0 gewinnen. Bis auf zwei Spielerinnen ging eine völlig neuformierte Mannschaft der DJK in das Spiel. In den ersten beiden Sätzen schaffte es Obergünzburg seinen Gegner mit harten Aufschlägen unter Druck zu setzen, sodass ihnen teilweise kein Spielaufbau gelungen ist. Obergünzburg baute seine Führung kontinuierlich aus und entschied mit 25:14 und 25:12 die ersten beiden Durchgänge für sich.

Im dritten Satz gelang es Obergünzburg nicht mehr die Intensität der Aufschläge aufrecht zu erhalten, sodass die Augsburger immer mehr ins Spiel fanden. Dennoch holten die Gastgeberinnen den Satz mit 25:22 und damit den ersten 3:0 Heimsieg der neuen Saison. Warum sich das Heimteam im dritten Durchgang etwas schwerer tat, konnte sich Trainerin Julia Nisseler nicht ganz erklären. Nur so viel, „dass es allgemein ein zäher Spieltag war“.

Partie gegen SG Bad Tölz: Obergünzburgerinnen gewinnen nur knapp

Nach einer kurzen Pause stand die Partie gegen SG Bad Tölz / Isar Loisach an. Mit 25:23 ging Satz eins ganz knapp an Obergünzburg. „Wir wussten nicht, was auf uns zukommt“, resümierte Trainerin Nisseler „uns hat irgendwie die Leichtigkeit gefehlt. Das zog sich bei beiden Spielen durch. Es verlief zäh wie Kaugummi“, ergänzt sie.

Die SG Bad Tölz-Isar-Loisach trat nur mit sechs Spielerinnen an, eine Auswechseloption gab es für sie nicht. Mit 25:16 und 25:17 holte sich Obergünzburg auch die Durchgänge zwei und drei. „Es hat sich heute alles etwas anders angefühlt als sonst, obwohl wir richtig Lust auf unseren Heimspieltag hatten“, sagte Außenangreiferin Theresa Lohmüller. „Wir sind trotzdem megastolz, was wir geschafft haben und dass wir keinen Satz abgegeben haben.“

Ohne Satzverlust und mit zwölf Punkten auf dem Konto liegt der TSV hinter Bad Grönenbach auf dem zweiten Platz. Sowohl Trainer als auch Spielerinnen freuen sich über den perfekten Start in die neue Saison. Auch wenn in ihren Augen spielerisch noch viel Luft nach oben war.

Nach einer kurzen Pause geht es für die Obergünzburgerinnen am 12. November zum nächsten Auswärtsspiel nach Schwabing, bevor Anfang Dezember der nächste Heimspieltag ansteht. „In der kurzen Spielpause werden wir an den Defiziten arbeiten“, ergänzt Lohmüller entschlossen und motiviert.