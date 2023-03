Nun wollen die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg doch in die Bayernliga

Auch im letzten Saisonspiel zeigen Obergünzburgs Volleyballerinnen eine souveräne Leistung. Welche Erinnerungen mit dem Aufstieg wach werden.

31.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nehmen sie ihr Aufstiegsrecht wahr oder nicht? Sie machen es. Die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg, erneut Meister in der Landesliga Südwest, haben sich nach einiger Bedenkzeit und vielen Gesprächen dafür entschieden, in der nächsten Saison doch in der Bayernliga anzutreten. Das zeigten sie nach dem letzten Saisonspiel ihren zahlreichen Fans mit Shirts.

Deshalb fiel dem TSV Obergünzburg die Entscheidung nicht leicht

Die Entscheidung fiel nicht leicht. Würde der Verein erneut auf den Aufstieg verzichten, besteht die Gefahr, dass Spielerinnen abwandern und die Mannschaft auseinanderbricht. Ein Aufstieg wiederum bringt mehr Kosten, weitere Fahrten und mehr Spieltag mit sich. Nun macht der TSV Nägel mit Köpfen und spielt künftig in der Bayernliga.

Dort befanden sich die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg. Vor genau zehn Jahren waren sie aufgestiegen. Sieben Jahre hatten Spielerinnen, Trainer und Vereinsführung auf diesen Tag hingearbeitet. Was niemand für möglich gehalten hatte: Den Frauen gelang der Durchmarsch. Gleich im ersten Jahr feierten sie die nächste Meisterschaft.

Warum es im ersten Anlauf mit der Bundesliga für die Volleyballerinnen nicht klappte

2016 standen sie in der Regionalliga fast ganz oben. Sie wurden Vizemeister und hätten in die dritte Bundesliga aufsteigen können. Doch Meister Nürnberg verzichtete auf den Aufstieg und der Tabellenvorletzte hammelburg musste nicht absteigen. Damit war die Liga voll. Kein Platz mehr für Obergünzburgs Volleyballerinnen.

Wenig später führte der Weg dann doch hinauf in die 3. Bundesliga Ost. Nach einem Jahr ging es allerdings wieder nach unten. Die Hoffnung, als Tabellenvorletzter die Klasse doch zu halten, zerplatzte.

Zum Abschluss der Saison in der Landesliga Südwest haben die Obergünzburgerinnen vor eigenem Publikum Vizemeister TSV Bad Grönenbach mit 3:1 aus der Halle gefegt. Damit feierten die Volleyballerinnen den Sieg Nummer 18 im 18. Spiel. Souveräner geht es nicht.

