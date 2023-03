Meister gegen Vizemeister: TSV Obergünzburg empfängt Bad Grönenbach

Die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg stehen Bad Grönenbach gegenüber. Sie wollen die Saison mit einem Sieg beenden, kommen aber auf dem Zahnfleisch daher.

25.03.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Im finalen Saisonspiel in der Volleyball-Landesliga Südwest ist am Samstag, 25. März, der TV Bad Grönenbach zu Gast beim Meister TSV Obergünzburg. Vor ihrem eigenen Publikum möchten die noch ungeschlagenen Gastgeberinnen zu Hause die Saison mit einem abschließenden Sieg krönen. (Lesen Sie auch: Mit Hans Hartung aus Obergünzburg starb ein sehr geschätzter Lehrer und Musiker)

Eigentlich wäre die Saison für Obergünzburg schon vorbei. Das Duell gegen Bad Grönenbach ist ein Nachholspiel. Das Hinspiel in Bad Grönenbach entschied Obergünzburg mit 3:0 für sich.

Der Hinspiel-Sieg gegen Grönenbach läutete für Obergünzburg eine unglaubliche Siegesserie ein

Bad Grönenbach punktete häufig mit diagonalen geschlagenen Bällen, analysiert Trainer Walter Borst. Obergünzburg hatte zwar sichtliche Probleme, fuhr aber bereits am ersten Spieltag drei Punkte gegen Grönenbach ein. Es folgte eine unglaubliche Serie von 17 Siegen.

„Obwohl wir auf dem Zahnfleisch daherkommen, bin ich überzeugt, dass sich alle nochmals zum Ende motivieren werden“, sagt Mittelangreiferin Franziska Thaller. Besonders erfreulich ist, dass alle zuletzt verletzten Spielerinnen wieder fit sind und das Trainerteam somit einen großen Kader zur Verfügung hat.

Es geht nur um die "Goldene Ananas", aber Obergünzburg möchte sich daheim nochmals feiern lassen

Da sowohl Obergünzburg als Meister als auch Bad Grönenbach als Vizemeister der Landesliga bereits feststehen, geht es in der Partie auf den ersten Blick zwar nur um die „Goldene Ananas“. Dennoch möchte Obergünzburg ein letztes Mal alles in eine Schale werfen und sich am Ende vor heimischem Publikum als Sieger feiern lassen. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr in der Sporthalle am Nikolausberg.