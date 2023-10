So bekommt der Regionalliga-Absteiger den Siegeswillen der Obergünzburgerinnen zu spüren

Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg gewinnen beim Regionalliga-Absteiger Esting. Damit glückt die Premiere der Günztalerinnen in der neuen Spielklasse.

05.10.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Das erste Auswärtsspiel der Bayernliga-Saison beim SV Esting verlief ganz nach dem Geschmack der Aufsteiger vom TSV Obergünzburg: Mit einem klaren 3:0-Erfolg sicherte sich das Team von Walter Borst und Julia Obermaier drei Punkte. „Wir sind richtig erleichtert“, resümierte Außenangreiferin Sabine Boppeler nach dem gelungenen Auftakt. Obwohl das Trainerteam mit der Vorbereitung und auch mit den Ergebnissen aus den Testspielen zufrieden waren, war den Spielerinnen die Verunsicherung und Nervosität vor dem Spielbeginn deutlich anzumerken.

So haben die Volleyballerinnen aus Obergünzburg die Sätze gespielt

Der erste Satz gegen den Absteiger aus der Regionalliga gestaltete sich als Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Am Ende hatte Obergünzburg mit 25:22 knapp die Nase vorn. Auch der zweite Durchgang war zunächst ausgeglichen. Erst in der Mitte des Satzes konnten sich die Obergünzburgerinnen durch eine Aufschlagsserie von Simone Thaller absetzen und entschieden den Satz mit 25:18 für sich. Im dritten Satz waren die Gäste von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Erneut pulverisierten sie mit einer langen Aufschlagsserie, diesmal aber von Sabine Boppeler, die Annahme der Gastgeberinnen aus Esting, sodass Esting kaum zu einem druckvollen Angriff kam. Nach nur 21 Minuten ging der Satz mit 25:12 deutlich an den TSV.

Wie es mit dem Neuzugang lief

Auch Neuzugang Bettina Hirle feierte im dritten Satz ihre Premiere im Trikot des TSV Obergünzburg. Obwohl sie erst vor wenigen Wochen zum Team dazugestoßen ist, harmonierte sie mit den Spielerinnen, Absprachen und Abläufe funktionierten bereits sehr gut. Das gesamte Spiel über zeigten die Obergünzburgerinnen eine konstante Leistung mit nur wenigen Fehlern. Besonders hervorzuheben ist Diagonalangreiferin Theresa Lohmüller, die einen grandiosen Tag hatte. „Im Gesamten war das heute eine super Mannschaftsleistung. Wir haben den Saisonstart absolut nicht so klar erwartet. Umso mehr freuen wir uns aber über den 3:0 Sieg und die ersten Punkte“, freut sich Sabine Boppeler mit ihren Teamkolleginnen.

Viel Zeit bleibt den Obergünzburgerinnen nicht zum Verschnaufen. Bereits am kommenden Sonntag findet die Bayernliga-Heimpremiere in der Turnhalle am Nikolausberg statt. Ab 14.30 Uhr ist Aufsteiger TV Bad Grönenbach zu Gast. Bis dahin wollen die Obergünzburgerinnen nochmals am Block arbeiten und die Varianten im Angriff festigen, um sich dann auch die ersten Punkte vor heimischen Publikum sichern zu können.

