Trotz Sieg der Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg: Wo der Trainer noch Mängel sieht

12.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mit einem deutlichen 3:0-Erfolg sind die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg in die neue Spielzeit gestartet. Das Team von Coach Walter Borst setzte bei der Saisonpremiere in der Landesliga Süd-West als amtierender Meister auswärts gegen den TV Bad Grönenbach schon einmal eine erste Duftmarke.

Warum die Obergünzburgerinnen etwas bammel hatten

Simone Thaller hatte im Vorfeld etwas Bammel, wie sie sagte. Denn der Aufsteiger kündigte in den sozialen Medien an, sehr motiviert zu sein. „Wir haben in das Match auch erst einmal hineinfinden müssen, es lag schon eine gewisse Nervosität vor dem Derby in der Luft“, sagt die Kapitänin des Obergünzburger Teams.

Bad Grönenbach hat mit seinem Block immer wieder das Angriffsspiel der Ostallgäuerinnen auf eine harte Probe gestellt. Der erste Satz wurde nach anfänglichem Rückstand trotzdem mit 25:21 gewonnen, „obwohl wir mit den diagonal geschlagenen Bällen immer wieder Probleme hatten“, bilanziert Coach Borst. „Ich kannte bis auf eine Spielerin sonst niemanden von Grönenbach. Von daher war auch bei mir etwas die Ungewissheit da.“ Der Aufsteiger sei bärenstark gewesen, habe eine schnelle, bewegliche Abwehr gehabt. „Es war nicht einfach zu spielen.“ Doch die Mannschaft hat es dann im Laufe der Partie verstanden, alles aus sich herauszuholen.

Diese wichtige Rolle haben die Fans der Volleyballerinnen

Den zweiten Durchgang gewann der TSV Obergünzburg mit 25:23, sehr zur Freude der mitgereisten Fans, die den TSV immer wieder nach vorne peitschten. Allgemein herrschte eine gute Stimmung in der Halle. Das übertrug sich auf die Spielweise der Gäste, die spätestens im dritten Abschnitt den Aufsteiger im Griff hatten und die Oberhand behielten. Einen wichtigen Beitrag leistete Franziska Reiter als Zuspielerin, die im Angriffsspiel die Bälle verteilte. Mit viel Druck in den Aufschlägen und einem Spielstand von 25:18 beendete das Obergünzburger Team diesen Durchgang für sich und feierte damit den ersten Pflichtspielsieg in der noch jungen Spielzeit.

„Wir haben im Laufe der Partie gesehen, dass wir mitspielen und vor allem mithalten können“, hebt Simone Thaller die mannschaftliche Geschlossenheit hervor. Trotzdem will Walter Borst den ersten Auftritt nicht überbewerten. „Es gibt noch einige Punkte, an denen wir im Training arbeiten müssen.“ Er freut sich jedoch über die neue Rolle von Franziska Reiter. „Das Zuspiel ist immer eine Schlüsselposition.“

So geht es für die Volleyballerinnen weiter

Schon am kommenden Sonntag geht es für Obergünzburg zum nächsten Auswärtsspiel, dann nach Marktoffingen. Das Team aus dem Landkreis Donau-Ries hatte sein Match gegen Bad Grönenbach mit 0:3 verloren.

In der heimischen Turnhalle am Nikolausberg findet zeitgleich der erste Heimspieltag der U14-Jugend statt. Unter anderem sind Teams aus Augsburg, Mauerstetten und Bad Grönenbach zu Gast. Spielbeginn ist um 10 Uhr.

