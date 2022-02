Selbst wenn sie dauern verlieren würden: Obergünzburgs Volleyballerinnen sind unabsteigbar

Freude bei den Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg. Sie steigen nicht mehr aus der Landesliga ab. Was der Grund dafür ist.

06.02.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die aktuelle Saison in der Landesliga-Süd wird für die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg zu einer echten Geduldsprobe. Coronabedingt fielen seit Ende November alle Partien aus. Und nun war das Obergünzburger Team erneut gezwungen, ein Match abzusagen. Das für Samstag geplante Auswärtsspiel gegen den VfB Eichstätt musste verschoben werden.

Krankheitsbedingte Ausfälle zwangen den TSV zu diesem Schritt. Aufgrund der aktuellen Situation steht den Günztalerinnen sowieso nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Wann das mittlerweile neunte Pflichtspiel nachgeholt wird, ist unklar. Bisher absolvierte die Obergünzburgerinnen in dieser Spielzeit nur zwei Partien, die sie gegen Lechrain Volleys und München-Ost jeweils mit 3:0 gewannen.

So reagieren die Volleyballerinnen aus Obergünzburg auf die Entscheidung

Unterdessen kam jüngst der Spielausschuss des Bayerischen Volleyball-Verbandes wieder zusammen. Die Saison 2021/22 wird weiterhin fortgesetzt und am Modus Hin- und Rückrunde festgehalten, heißt es von Verbandsseite. Neu ist, dass für alle Ligen ab der Bayernliga abwärts der Abstieg ausgesetzt wird. Das war bisher anders. Da hieß es noch, wer seine Mannschaft aufgrund der unklaren Lage zurückzieht, steigt automatisch ab. Nun die Neuerung: Mannschaften, die nicht mehr am aktiven Wettkampfbetrieb teilnehmen wollen oder können, müssen bis Mitte Februar ihren Rückzug erklären. Alle Partien werden dann mit 0:3 Punkten und 0:75 Sätzen gewertet.

„Ich finde das eine gute Entscheidung“, kommentiert Angreiferin Simone Thaller. „Wir ziehen unser Team aber nicht zurück.“ Dem TSV Obergünzburg ist in dieser Situation bewusst, dass die nächsten Wochen herausfordernd werden. Die Terminfindung steht an erster Stelle. So ist nicht gänzlich auszuschließen, dass Nachholspieltage anstatt von Training ausgetragen werden können. Doch es muss ein gemeinsamer Termin mit den Gegnern gefunden werden. „Wir haben uns intensiv über die Problematik unterhalten. Wenn wir da zeitlich nicht mehr hinterherkommen, dann sagen wir eben diesen Spieltag ab“, sagt Thaller.

Wie es nun für die Volleyballerinnen weitergeht

Dass es in der Landesliga-Süd noch um die Meisterschaft und um den Aufstieg in die Bayernliga geht, spornt den TSV und die Angreiferin zusätzlich an. „Wenn wir nur weiter trainieren, ohne am Spielgeschehen teilzunehmen, fehlt uns der sportliche Reiz.“ Der nächste angesetzte Spieltag ist am 19. Februar. Dann geht es zum FTM Schwabing.

