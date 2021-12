"Vom Bierausschenken zum Testen": Ostallgäuer Diskotheken werden zu Testzentren

Die Diskothek Papillon in Marktoberdorf ist nun ein Schnelltestzentrum. Wie andere Betriebe im Ostallgäu haben sich die Betreiber ein neues Konzept überlegt.

13.12.2021 | Stand: 18:20 Uhr

Beim Betreten des Clubs Papillon in Marktoberdorf ist es fast wie früher: Das Licht ist gedämpft. Musik dringt aus den Boxen. Leuchtpfeile auf dem Boden weisen den Weg in Richtung Tanzfläche. Und doch ist es alles andere als eine gewöhnliche Partynacht: In der Disco stehen Testzelte statt Tanzende. An der Bar stehen Desinfektionsmittel statt Drinks. Seit Freitag ist das Papillon nämlich ein Schnelltestzentrum. Die Betreiber Patrick Stroppel und Christian Raffler haben nun, da sie derzeit eh nicht öffnen dürfen, ein neues Konzept entwickelt: Statt gefeiert wird nun getestet.