Von 0 bis 29 Millionen: Der Abriss der Martinsschule in Zahlen

Das millionenschwere Projekt Neubau der Grundschule St. Martin beschäftigt Marktoberdorf seit Jahren. Wie sich der aktuelle Schulabriss in Zahlen fassen lässt.

13.10.2021 | Stand: 17:37 Uhr

Grob geschätzt 10 .000 Marktoberdorfer haben hier rechnen, lesen und schreiben gelernt: Die Rede ist von der alten Grundschule St. Martin in Marktoberdorf, deren Abriss in der Stadtmitte unmittelbar bevorsteht. Die Entkernung des eigentlichen Schulbaus ist im Gange, ebenso der Abbruch der Hort-Container. Das Gelände ist eine große Baustelle.

Neue Marktoberdorfer Grundschule soll 2024 fertig sein

Da wird es höchste Zeit, endgültig Abschied zu nehmen. Der Schulneubau an selber Stelle soll im Sommer 2024 fertig sein. Und auch sonst gibt es interessante Zahlen rund um das Projekt.

0 Abrissbirnen kommen zum Einsatz. Denn es ist ein leises Abknabbern des Altbaus mit Bagger von der Hofseite her geplant, um weniger Staub und Lärm zu machen, andere Gebäude und den Straßenverkehr nicht zu gefährden.

1 ortsbildprägendes Gebäude bleibt beim Schulabbruch stehen: und zwar das bisherige Kindergartengebäude. Wie es künftig genutzt wird, ist noch unklar. Im Januar zieht der Kindergarten, wie berichtet, in die Saliterstraße um.

3 Tafeln aus Gruppen-/Werkräumen der alten Schule schafften es, verschraubt mit sechs Schrauben in der Wand, in die 5-Millionen-Euro Ausweichschule am Modeon.

4 Tage dauert es noch mindestens, bis der eigentliche Abbruch der Gebäude startet, denn im aktualisierten Bauzeitenplan ist er ab Kalenderwoche 42 angesetzt.

Was mit dem beliebten Spielgerät Martinskäfer im Hof der Markrktoberdorfer Schule passiert ist

13 Jahre war das Klettergerüst Martinskäfer ein treuer Schulbegleiter. Im Sommer wurde er aber rückgebaut, um die Baustelle einzurichten und dabei in Ein-Meter-Holzstücke filetiert. Da das Spielgerät einbetoniert war, ließ es sich nicht unversehrt abbauen.

20 Container, die für den Kinderhort an der Schule genutzt wurden, werden diese Woche aktuell abgebaut. Sie werden durch die Abbruchfirmen (Max Wild bzw. Höbel) entsorgt, da eine Nachnutzung oder eine Umsetzung an einen anderen Standort aufgrund ihres Alters nicht mehr möglich ist.

42 Räume (plus Turnhalle) hatte die alte Schule samt Horträumen und VHS-Küche, darunter 13 Toilettenbereiche bzw. Waschräume für Mädchen, Buben, Lehrerinnen und Lehrer. Sie alle werden für den Abbruch derzeit entkernt, das heißt nicht zuletzt, alle Fenster und Türen müssen raus.

154 Jahre lang diente das historische Schulgebäude in Marktoberdorf als Schule

154 Jahre diente der Altbau laut Rektor Jörg Schneider als Schule. Das entspreche in etwa 38,5 Schülergenerationen.

2022 im Mai startet, vorausgesetzt der Abriss ist abgeschlossen, der Schulneubau.

14. 000 Kubikmeter Baugrubenaushub circa, geschätzte 45 Tonnen Abbruchholz und Fenster, etwa neun Tonnen Dämmung und den Ausbau von 400 Leuchtstoffröhren beinhaltet der Abriss nach Auskunft der Stadt.

Dieser Übergangsbau ist, wie berichtet, nun die Heimstatt von 222 Schülern und 23 Lehrern, um Abriss und Neubau der Martinsschule am Standort zu ermöglichen. Bild: Heiko Wolf

Zwei Millionen Euro soll allein der Abriss kosten, geschätzt 14.000 Kubikmeter Baugrubenaushub fallen an

2 .000 .000 Euro werden für den Abbruch veranschlagt, Sicherungsmaßnahmen wie Hangsicherung (ab Mitte November) und Spundwand (Dezember) mitgerechnet.

29. 000 .000 Euro kostet die ganze Schulbaumaßnahme - Schulneubau inklusive Abriss Altbau und Errichtung Ausweichschule.