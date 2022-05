Von Autofahrer übersehen: Radlerin bei Unfall in Marktoberdorf verletzt

Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer in Markroberdorf eine Fahrradfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß, die Frau stürzt und verletzt sich am Bein.

26.05.2022 | Stand: 13:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Marktoberdorf eine t eine 69-jährige Fahrradfahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 53-jähriger Autofahrer nach links in die Benefiziumstraße abbiegen und übersah dabei die entgegenkommende Radlerin. Es kam zum Zusammenstoß, die Radlerin stürzte und zog sich eine Beinverletzung zu. Sie wurde vor Ort erstversorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

