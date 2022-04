Von heidnischen Kelten, Hexen und Rittern: So geschichtsträchtig ist der Kalvarienberg bei Bidingen

An Karfreitag pilgern wieder viele Gläubige auf den schönen Kalvarienberg in Bidingen-Weiler. Die Anhöhe ist aber auch ein besonders geschichtsträchtiger Ort.

14.04.2022 | Stand: 21:08 Uhr

Der Kalvarienberg in Bidingen-Weiler ist ein besonders geschichtträchtiger Ort. Vermutlich beherbergte die Anhöhe bereits in der Keltenzeit (700-100 vor Christus) eine keltische Befestigung und Höhensiedlung. Auch eine keltische Kultstätte wird dort von Geschichtswissenschaftlern vermutet, während im Hochmittelalter in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts wohl eine mittelalterliche Burganlage auf dem exponierten Bergkegel stand. (Lesen Sie dazu: Mit Jesus auf den Berg Golgota: Ein Gang auf den Kalvarienberg bei Bidingen.)

