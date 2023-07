Von Kindern für Kinder: Steine bemalen für den guten Zweck

Drei Kinder sammeln am Radweg in Rieder 242 Euro für die Kinderkrebshilfe.

29.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Währen der Corona-Pandemie hat Familie Ehrl aus Rieder viel gebastelt. Und vor allem bemalten und betupften sie viele Steine.

Auf dem nahe liegenden Radweg von Marktoberdorf nach Füssen waren in dieser Zeit viele Radfahrer unterwegs. „Da ist die Idee gewachsen, dass wir den Radlern eine kleine Abwechslung bieten und gleichzeitig ein sinnvolles, soziales Projekt unterstützen wollen“, erzählt Familie Ehrl.

"Verkaufsstand" am Radweg in Heiland

Deshalb entschieden sie sich, am Radweg in Heiland tageweise einen kleinen „Verkaufsstand“ aufzubauen. An diesem boten die Kinder der Familie Ehrl ihr Gebasteltes zugunsten einer Spende, gemäß dem Motto „von Kindern für Kinder“, an. Mit „viel Freude und großem Engagement“ hätten Antonia, Georg und Julia Ehrl am Radweg in Rieder an mehreren Tagen Gebasteltes und bemalte Steine gegen eine Spende getauscht.

Viele Spaziergänger und Radfahrer hielten für ein nettes Gespräch an und bewunderte die Armbänder und Schutzengelsteine, sagt die Familie. Die Einnahmen der privaten Spendenaktion gingen vollständig an den Verein Kinderkrebshilfe-Königswinkel. So konnten die Geschwister insgesamt 242,10 Euro an den Vorstand des Kinderkrebshilfe-Königswinkel Dr. Rainer Karg in Buching übergeben.

Lesen Sie auch: Schließt noch ein Krankenhaus? Geburten-"Aus" in Schongau erhitzt im Ostallgäu die Gemüter