Mietnomaden sind der Albtraum eines jeden Vermieters. Sie müssen mit einer fristlosen Kündigung rechnen. Warum sich mancher Wohnungseigentümer schutzlos fühlt.

06.01.2021 | Stand: 05:07 Uhr

Mieterschutz wird in Deutschland – auch im Allgäu – großgeschrieben, „Vermieterschutz aber gibt es wohl nicht“. Das sagt Elke Weiß. Sie vermietet mit ihrem Mann Robert seit sieben Jahren Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. „Das lief bis vor Kurzem alles prima.“ Nun aber hatte das Ehepaar – und zwei andere Vermieter in der Region – viel Ärger. So viel Ärger, dass Weiß sagt: „Es wird einem als ordentlicher Vermieter nicht geholfen.“