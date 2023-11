Von Ratschspaziergang bis Mitfahrbänkle: Bettina Dörr nimmt in Obergünzburg Abschied

Bettina Dörr hat für Seniorinnen und Senioren in Obergünzburg viel auf die Beine gestellt. Nun nimmt sie bei einem Treffen Abschied. Wie es weitergeht.

11.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Bei der Steuerungsgruppe der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) lag Wehmut in der Luft, als sich Bettina Dörr von „ihren“ Obergünzburgern verabschiedete. In drei Jahren hat sie mit Gudrun Rauch aus vielen ehrenamtlichen Helfern ein starkes Team aufgebaut, dass sich um Belange der älteren Mitbürger kümmert.

Angebote bündeln und zugänglich machen

Beim Start im Juli 2019 gab es in Obergünzburg zwar Angebote für Senioren, diese waren jedoch längst nicht allen bekannt. Heute genügt ein Blick in den Veranstaltungskalender im Marktblatt, um alle Angebote zu finden. Unter Federführung Dörrs und Rauchs trafen sich viele Frauen und Männer aus den Vereinen, Organisationen und Kirchen, um gemeinsam zu überlegen, was Senioren brauchen, damit Obergünzburg für sie attraktiv ist.

Von Anfang an dabei ist der frühere Zweite Bürgermeister Herbert Heisler. Er unterstützt das Projekt aus Physiotherapeuten-Sicht und betont unermüdlich, dass die Demenzforschung zeige, wie wichtig Bewegung ist. Tänze und Gymnastik gehören daher zum festen Senioren-Programm. Wer gut zu Fuß ist und gern mit anderen ins Gespräch kommen will, kann sich zudem zweimal im Monat mit dem ehemaligen Bürgermeister Herbert Schmid und seiner Frau Renate auf einem Ratschspaziergang durch den Ort begeben.

Gesunde Ernäherung ist ein wichtiger Punkt im Programm

Ein Baustein im BAGSO-Programm ist gesunde Ernährung. Viele Menschen im Alter leben allein. Oft ist die Ernährung dann einseitig und ungesund. Im Verkündhaus treffen sich nun einmal im Monat Senioren, um gemeinsam zu kochen und zu essen. Weil die Marktgemeinde die Lebensmittelkosten trägt, erhalten so auch Menschen mit geringer Rente ein Essen in Bio-Qualität.

Auch die Mitfahrerbänke in allen Ortsteilen gehen auf die Initiative der Steuerungsgruppe zurück und wurden von den aktiven Senioren hergestellt. Finanziell beteiligten sich die Gewerbetreibenden.

Auch ältere ausländische Mitbürger sollen integriert werden

Die neue evangelische Pfarrerin Henriette Gössner konnte sich bei dem Treffen ein Bild davon machen, dass Synergien zwischen den Einrichtungen des Marktes entstehen. So wurde vereinbart, dass die Weihnachtsfeier des Begegnungsnachmittags und des evangelischen Altenclubs in diesem Jahr erstmalig gemeinsam stattfindet.

Nicht vergessen werden die älteren ausländischen Mitbürger, von denen schon manche viele Jahre in Obergünzburg wohnen und hier arbeiteten. Für sie ist Melek Kaya in der Gruppe. Türkische Essenspezialitäten und Allgäuer Kost bringen Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen. Bettina Dörr hat viel in Obergünzburg angestoßen und es gibt bei den Mitgliedern der Steuerungsgruppe einige Ideen.

An Dörrs Stelle tritt nun Katharina Dursun

Dafür ist die Gemeinde ihr sehr dankbar. Das sagte Bürgermeister Lars Leveringhaus und überreichte ein Brotzeitbrett zum Abschied. Dörr kehrt nun als Quartiersmanagerin nach Landsberg zurück. Von der VG wurde Sozialpädagogin Katharina Dursun für den Bereich Demenz und Sozialarbeit angestellt. Auch sie soll eng mit Rauch zusammenarbeiten – und Dörrs Arbeit fortsetzen.

