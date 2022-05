Von Stuttgart direkt ins Allgäu: Trickfilmfestival findet in Marktoberdorf statt

Von Stuttgart direkt nach Marktoberdorf: Am Wochenende findet zum ersten Mal die „Trickburg“ statt. Organisator Ulrich Wegenast erklärt, was geboten ist.

16.05.2022 | Stand: 09:11 Uhr

In wenigen Tagen ist es soweit: Zum ersten Mal findet in Marktoberdorf das Trickfilmfestival „Trickburg“ statt. Das Programm steht, die letzten Vorbereitungen laufen. „Ich freue mich riesig, dass das alles recht kurzfristig geklappt hat“, sagt Organisator Ulrich Wegenast. Seit 2005 ist Wegenast Mitveranstalter des Internationalen Trickfilmfestivals (ITFS) in Stuttgart, seit 2012 unterrichtet er an der Filmuniversität in Babelsberg. Nun hat er in Marktoberdorf ein Trickfilmfestival auf die Beine gestellt. Von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, ist ein buntes Programm mit zahlreichen Beteiligten geboten. „Es sind jetzt doch mehr Programmpunkte geworden als ursprünglich geplant“, sagt Wegenast und lacht.

Erst vor zwei Wochen fand in Stuttgart das ITFS statt – eine der weltweit bedeutendsten Veranstaltungen und Wettbewerbe im Bereich des Animationsfilms. Ulrich Wegenast ist Künstlerischer Geschäftsführer des ITFS. Er sagt: „Die Highlights aus Stuttgart und noch vieles mehr möchten wir nun in Marktoberdorf präsentieren.“

Folgende Veranstaltungen finden in der Filmburg Marktoberdorf statt:

Auftakt : Am Freitagnachmittag um 15 Uhr stellen sich zum Beginn des Festivals Unternehmen, Hochschulen und Experten aus der Allgäuer Animations- und Gaming-Szene vor. Vertreten ist unter anderem die Hochschule Kempten, das ein Zentrum für Computerspiele – Entwicklung und Simulation beherbergt. Auch Moritz Vodermeier, „der Lichtalchemist“, ist dabei. Der gelernte Filmregisseur leitet seit einigen Monaten den Arbeitskreis Film am Gymnasium Marktoberdorf.

Das Beste der Filmuniversität Babelsberg präsentiert am Samstag um 16 Uhr Professor Gil Alkabetz. Besucher erfahren etwas über den Studiengang Animation mit seiner Vielfalt an Tricktechniken und Themen. Zudem werden studentische Arbeiten aus den Bereichen Animation, Games und Video gezeigt.

Gil Alkabetz hält ebenso am Sonntag um 11 Uhr einen Vortrag über „Minimal Storytelling“. Die Vorlesung auf Englisch beschäftigt sich mit der Kunst des minimalistischen Erzählens mit Filmen und Illustrationen.

Am Freitag ist um 21 Uhr der Film „Flee“ zu sehen. Der animierte Dokumentarfilm von Jonas Poher Rasmussen beschäftigt sich anhand einer persönlichen Geschichte mit der Flucht aus Afghanistan und der eigenen homosexuellen Identität. „Flee“ ist 2022 für drei Oscars nominiert.

Für die kleinen Besucher ist am Samstag um 14 Uhr in der Filmburg eine Menge geboten: Die schönsten Kinderkurzfilme des Jahres 2021 werden gezeigt – ohne Dialoge und mit viel Fantasie. Am Sonntag um 15 Uhr sind in der Filmburg die schönsten Kinderkurzfilme des Jahres 2022 zu sehen.

„Benefit Ukraine – Animationen in der Ukraine vor dem Krieg“ heißt ein Programmpunkt am Samstag um 18 Uhr in der Filmburg. Gezeigt werden animierte Kurzfilme aus der Ukraine aus den Jahren 2019 bis 2021. Die Eintrittsgelder gehen direkt an das „Linoleum Animation Festival Kiew“.

Um 20 Uhr folgt am Samstag der Film „Rotzbub“ – ein satirischer, autobiographischer Film über den österreichischen Karikaturist und Grafiker Manfred Deix.

Um 22 Uhr sind am Samstag in der Filmburg die interessantesten Animationsfilme zu den Themen Natur, Nachhaltigkeit und Artenvielfalt des ITFS 2022 zu sehen. Die schönsten Naturfilme des Jahres 2021 werden am Sonntag um 17 Uhr gezeigt.

Wer nun Lust bekommen hat, sich selber im Bereich der Animation auszuprobieren, hat dazu bei verschiedenen Workshops die Chance. Diese werden am Samstag und am Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr im Mobilé Marktoberdorf angeboten. Kinder und Jugendliche können sich dort ordentlich austoben: Sie lernen wie der Legetrick, Stop Motion und Motion Capturing funktioniert. Zudem dürfen sie ihren eigenen Trickfilmcharakter entwickeln.

Sehen, anfassen, testen lautet zudem das Motto bei einer Ausstellung in der Atelier Werkstatt in Marktoberdorf. Die Hochschulen Kempten und Augsburg präsentieren dort verschiedene Installationen wie ein virtuelles Brettspiel oder „Daedalos“ – ein virtueller Flug durch abstrakte Räume mittels einer Virtual-Reality-Installation. Die Ausstellung hat Freitag und Samstag von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Ulrich Wegenast freut sich sehr, dass alle Beteiligten auf einem Fleck zusammenkommen. „Es soll ein entspanntes, kreatives Wochenende werden. Es ist eine relativ kleine Veranstaltung. Doch es steht die Qualität und Kommunikation im Vordergrund.“ Zudem möchte Wegenast auch andere und vor allem junge Zielgruppen ansprechen – insbesondere mit den Workshops. „Es kann jeder mitmachen“, sagt Wegenast. Ein persönliches Highlight ist für Ulrich Wegenast, dass ukrainische Kurzfilme mit ins Programm aufgenommen wurde. „Das ist emotional berührend.“ Ulrich Wegenast erzählt, dass auch ukrainische Jugendliche im Team des Trickfilmfestivals mithelfen. Es ist ein Miteinander.

Weitere Infos zum Festival vom 20. bis 22. Mai und zu den Tickets gibt es im Internet auf www.filmburg.de/TRICKBURG , www.mobile-marktoberdorf.de/Workshops