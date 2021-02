„Die Bilder bekommt man nicht aus dem Kopf“: So haben Zeitzeugen die Katastrophe am 9. Feburar 1971 in Aitrang erlebt. Und das gibt es zur Ursache zu sagen.

Am Abend des 9. Februar 1971 wird es schon dunkel, als der Schnellzug TEE Bavaria mit 128 km/h durch Aitrang (Ostallgäu) rast und bei Schnee und dichtem Nebel in einer engen, lang gezogenen S-Kurve entgleist. Menschen schleudern aus den Fenstern, Waggons stürzen über die verschneite Böschung. Einer landet im Bach, ein anderer stellt sich quer zu den Gleisen. Ein entgegenkommender Pendlerzug kracht in die Trümmer.