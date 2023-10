Vor dem Spiel gegen Thalhofen wirft Oberstdorf den Trainer raus

Thalhofen als Spitzenmannschaft in der Fußball-Bezirksoberliga will den nächsten Heimsieg. Beim Gegner TSV Oberstdorf geht es im Moment turbulent zu.

14.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Derbyzeit am Mühlsteig: Am Samstag, 14. Oktober, um 15.30 Uhr empfängt der FC Thalhofen den FC Oberstdorf zum Allgäuduell der Fußball-Bezirksliga im Stadion. Die Gäste kommen nach einem schwachen Start immer besser in die Saison. Seit vier Partien sind sie ungeschlagen. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Babenhausen steht der FC Oberstdorf aktuell mit 14 Punkten auf Rang elf der Tabelle. Vergangene Woche trennte sich die Mannschaft von Trainer Sepp Stichele.

Der FC Thalhofen steht vor einem Rätsel

Der FC Thalhofen will nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden am vorigen Sonntag gegen den TSV Ottobeuren den nächsten Sieg einfahren, um weiterhin in der Tabelle oben dranzubleiben. Aktuell hat er den dritten Platz inne mit 23 Punkten aus zwölf Spielen.

Es ist schon irgendwie ein Rätsel, weshalb es der FCT nicht schafft, auswärts konstant das Leistungsniveau abzurufen. Umso wichtiger ist es, am Samstag zu Hause die nächsten drei Punkte einzufahren. In den bisherigen sechs Spielen vor eigenem Publikum entschied die Elf von Trainer Florian Niemeyer fünf für sich, nur eine Partie endete mit einem Remis. Auswärts schaut die Bilanz ernüchternder aus. Nur einem Sieg stehen vier Unentschieden und eine Niederlage gegenüber.

Das haben die Fußballer bei ihrem Heimspiel in Thalhofen vor

Dennoch ist der FCT zuversichtlich, die Heimbilanz mit dem Spiel gegen Oberstdorf zu verbessern: „Wir haben unter der Woche gut trainiert und wollen die Stimmung mitnehmen ins Spiel und unseren Zuschauern einen überzeugenden Sieg zeigen“, sagt Kapitän Marco Steinhauser.

Personell entspannt sich die Situation etwas. Fabian Hartman und Matthias Vetter kehren zurück. Neben den Langzeitverletzten fehlt jedoch weiterhin Linus Zeiler krankheitsbedingt.

So will der FC Thalhofen spielen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Matthias Vetter, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Nico Beutel, Janik Suske, Robin Volland, Luca Csauth, Fabian Hartmann.

Lesen Sie auch: Flexibus startet in Marktoberdorf: So funktioniert das System

Das planen die Fans von Fendt für das große Jubiläum "100 Jahre Dieselross"