Vorfahrt missachtet: Ausweichende Fahrerin kollidiert bei Bidingen mit Leitpfosten

Ein Autofahrer hat beim Abbiegen in Bidingen ein Fahrzeug übersehen. Die Fahrerin konnte noch ausweichen, kollidierte dabei aber mit einem Leitpfosten.

05.04.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Ein 20-Jähriger hat am Montagmittag bei Bidingen (Ostallgäu) die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin missachtet. Nach Angaben der Polizei wollte er von der OAL 4 vom Ortsteil Tremmelschwang kommend auf die OAL 8 in Richtung des Kernortes Bidingen abbiegen. Zunächst blieb er auch an der Haltelinie stehen, da ein anderes Fahrzeug von links kam. Als dieses vorbeigefahren war, fuhr er allerdings los, ohne das von rechts kommende Auto zu beachten. (Lesen Sie dazu auch: Von der Sonne geblendet: Autofahrer (79) baut Unfall bei Rettenbach)

Ausweichversuch endet mit Zusammenstoß

Dessen 20-jährige Fahrerin konnte einen Unfall mit dem Fahrer verhindern, indem sie gerade noch nach rechts auswich. Allerdings kollidierte sie dabei mit einem Leitpfosten. An ihrem Auto entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

