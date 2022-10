Vorfahrt missachtet: Eine Verletzte bei Unfall in Marktoberdorf

Weil sie ein anderes Auto übersah, baute eine Autofahrerin (45) einen Unfall in Marktoberdorf. Ihre Unfallgegnerin wurde verletzt und es gab hohen Sachschaden.

07.10.2022 | Stand: 16:22 Uhr

Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin wollte Donnerstagfrüh die Kreuzung an der Marktoberdorfer Meichelbeckstraße von der Hochwiesstraße kommend Richtung Goethestraße überqueren. Dabei übersah sie die jedoch ein anderes Auto, das Vorfahrt hatte und stadtauswärts unterwegs war.

10.000 Euro Schaden entstanden bei dem Unfall in Marktoberdorf

An dessen Steuer saß eine 53-jährige Autolenkerin. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die 53-Jährige leicht. An beiden Wagen entstand laut Polizei Marktoberdorf ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.