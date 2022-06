Vorgeschmack auf den Kammerchorwettbewerb mitten in Marktoberdorf

Kurz vor Beginn des Kammerchorwettbewerbs in Marktoberdorf macht der Chor aus Südafrika auf dem Marktplatz klar, wie viel Spaß bevorsteht: eine Kostprobe.

Der Internationale Kammerchorwettbewerb ist am Freitagabend in Marktoberdorf bei einem feierlichen Eröffnungskonzert eingeläutet worden. (Lesen Sie dazu auch: Internationaler Kammerchorwettbewerb startet in Marktoberdorf: Die Veranstaltungen im Überblick)

Beim Auftritt des südafrikanischen Chors kommt in Marktoberdorf Vorfreude auf

Einen Vorgeschmack gab es bereits am Vormittag auf dem Marktplatz und in der Sparkasse. Dort gab der Cape Town Youth Choir aus Südafrika eine Kostprobe und brachte die Marktbesucher und Zuhörer zum Klatschen, Singen und Mitwippen. „Es ist das erste Mal, dass ein Chor vom afrikanischen Kontinent am Wettbewerb teilnimmt. Wir freuen uns sehr“, sagte der Künstlerische Leiter des Wettbewerbs, Prof. Jürgen Budday. Der südafrikanische Chor war als erstes zum Wettbewerb in Marktoberdorf eingetroffen. Er und sechs weitere Chöre treten in zwei Runden mit- und gegeneinander an. Los geht es am Samstag, 4. Juni, um 10 Uhr im Modeon. Es gibt noch Tickets an der Abendkasse.

