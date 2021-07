Vortrag bei der FBG Marktoberdorf: Wie ganze Wälder dem Borkenkäfer zum Opfer fallen

Problemfall Wald: Wie Hitzesommer die Borkenkäferpopulation in Teilen Bayerns aus dem Ruder laufen ließen. Warum ein Ostallgäuer Förster ein düsteres Bild malt.

14.07.2021 | Stand: 12:06 Uhr

Die Herausforderungen für die Waldwirtschaft im Zeichen des Klimawandels werden stark zunehmen, dies wurde beim Vortrag von Revierleiter Frank Kroll vom Ostallgäuer Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Marktoberdorf deutlich. Am Beispiel des Frankenwaldes zeigte Kroll auf, wie ganze Wälder dem Borkenkäfer zum Opfer fallen. Begünstigt durch sehr heiße und trockene Sommer 2018/19 und die ohnehin geringere Niederschlagsmenge in Nordbayern von rund 1000 ml (1400 ml im Ostallgäu) lief die Käferpopulation aus dem Ruder. Erschwerend kommt hinzu, dass die dortige Infrastruktur aufgrund der historischen Landverteilung die notwendige Pflege erschwere und der Abtransport von Schadholz problematisch sei.

Fast verzweifelt wurden in Franken riesige Mengen Käferholz gehäckselt

Kroll zeichnete ein düsteres Bild, wie in Franken fast verzweifelt riesige Mengen gehäckselt oder die Polder mit Folie abgedeckt werden, um eine weitere Käferausbreitung zumindest abzumildern. Er appellierte an die hiesigen Waldbesitzer, waldbauliche Maßnahmen ernst zu nehmen. Dazu zählen etwa: regelmäßiges Durchforsten, Umtriebszeiten verkürzen, Mischbaumarten, Naturverjüngung, Infrastruktur verbessern, Lagerplätze erschließen. Von staatlicher Seite wurden die umfangreichsten Förderprogramme auf den Weg gebracht, die es je gab, hieß es bei der FBG-Versammlung.

Eine Akazie erhielten für ihre Arbeit: Alfons Hindelang (zehn Jahre FBG-Beisitzer, 4 Jahre Vize, sechs Jahre Vorsitzender), Ulrich Rauch (zehn Jahre Beisitzer), Perpetua Zwick (20 Jahre im Vorstand, sechs Jahre 3. Vorsitzende. Sie gilt bei der FBG als Türöffnerin für Frauen in einer Männerdomäne und initiierte erstmals Waldbegänge für Frauen. Bild: Hans Pfefferle

„Der Wald ist ein großes Kapital im Ostallgäu, eine wertvolle Rohstoffquelle und eine wirtschaftliche Säule, aber auch unverzichtbarer Trinkwasserfilter und ein beliebtes Freizeitziel“, sagte die Ostallgäuer CSU-Landtagsabgeordnete Angelika Schorer bei der FBG-Versammlung Schorer kämpft, wie sie sagt, auch für vermehrtes Bauen mit Holz, was sich inzwischen auch in der Novellierung des Bayerischen Baugesetzes niederschlage, das seit Anfang 2021 in Kraft ist. „Gerade jetzt brauchen die Waldbesitzer mit den Forstbetriebsgemeinschaften einen starken Partner, der den Überblick über den Markt hat und tatkräftig anpackt, wenn es ins Holz geht“, sagte sie.

Verrücktes Holz-Jahr 2020: Vom totalen Preisverfall für Nutzholz zur Preis-Explosion

Das Jahr 2020 war gekennzeichnet vom massiven Preisverfall für Nutzholz, hervorgerufen durch den großen Schadholzanfall der Frühjahrsstürme, erklärten die FBG-Geschäftsführer Moritz Janzen und Bastian Horn. Durch die unerwartet starke Nachfrage vor allem aus Übersee zog der Erlös nahezu sprunghaft an. Wegen der zurzeit geltenden Einschlagsbeschränkung (bis einschließlich September 2021) können aber im Moment nicht alle Märkte bedient werden. Insgesamt wurden 55 000 Festmeter vermarktet und rund 60 000 Jungpflanzen vermittelt. 17 000 Pflanzen sind von der FBG als Dienstleister gepflanzt worden.

Auf die Förderung von Verbissschutz ging Forstdirektor Stephan Kleiner ein, betonte aber, dass dieser nur eine Notlösung sein kann. Durch das forstwirtschaftliche Gutachten wird die Verbissbelastung ständig im Auge behalten, gemeinsame Waldbegänge helfen rechtzeitig zu agieren. Um den Eintrag von Mikroplastik in den ökologisch wertvollen Waldboden zu vermeiden, wird inzwischen die Verwendung von Kunsstoffwuchshüllen nicht mehr empfohlen. Laut Kleiner hielt sich die Borkenkäferpopulation im Ostallgäu durch den kalten Winter bisher noch in Grenzen. Das aber kann sich mit steigenden Temperaturen schnell ändern.

FBG Marktoberdorf wählt neuen Vorsitzenden: Marktoberdorfer Stadtkämmerer Wolfgang Gugennmos jetzt vorne dran

Bei den Neuwahlen der Forstbetriebsgemeinschaft Marktoberdorf (FBG) wurde Wolfgang Guggenmos zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der hauptberufliche Stadtkämmerer löst Alfons Hindelang ab, der sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stellte. Guggenmos stehen Wolfgang Schmid (Marktoberdorf) und Markus Traut aus Obergünzburg als Zweiter beziehungsweise Dritter Vorsitzender zur Seite. Hindelang bedauerte, dass die 50 Jahr-Feier der FBG abgesagt werden musste, denn diese wäre wieder „eine hervorragende Gelegenheit gewesen“, der Bevölkerung die Bedeutung des Waldes näher zu bringen. Nach den derzeit geltenden Regeln wurde auch nur ein Waldbegang gemacht. Die Motorsägenkurse werden in der Theorie inzwischen online veranstaltet, ebenso die Jagdprüfung.

Das neugewählte Gremium der Forstbetriebsgemeinschaft Marktoberdorf: (vorne von links) Dritter Vorsitzender Markus Traut (Obergünzburg), Vorsitzender Wolfgang Guggenmos und Stellvertreter Wolfgang Schmid (beide Marktoberdorf); (hinten) die Beisitzer Stefan Lang (Bernbach), Martin Weber (Wolfholz), Harald Husel (Bertoldshofen), Winfried Eurisch (Biessenhofen) und Markus Endraß (Stötten). Bild: Hans Pfefferle

