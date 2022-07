Beim Projekt MachbarMOD in der Stadtbücherei Marktoberdorf wird jeden Montag neuste Technik gezeigt. Donnerstags gibt es Workshops, bei denen gebastelt wird.

23.07.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Im Dschungel Gorillas beobachten, den Eiffelturm besteigen, oder im Weltall herumfliegen: Beim Projekt machbarMOD in der Stadtbücherei Marktoberdorf ist das möglich. Einige Kinder stehen mit VR-Brillen auf der Nase in einer Leseecke und bewundern die Bilder, die realitätsgetreu vor ihnen auftauchen. „Man denkt, dass man wirklich an einem anderen Ort ist“, sagt die 11-jährige Sarah, als sie durch die Brille schaut. Jeden Montag kommt sie in die Bücherei, um sich neuste Technik anzusehen.

