Ein geparktes Auto hat sich während des Marktfestes in Obergünzburg selbstständig gemacht und ist in einen Bach gerollt. Ein Fall für die Feuerwehr.

19.09.2022 | Stand: 13:34 Uhr

Ein Auto ist am Wochenende in Obergünzburg in einen Bach gerollt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Sonntag während des Marktfestes in der Marktgemeinde. Eine Frau hatte das Auto in der Krankenhausstraße abgestellt - in dem Glauben, einen Gang eingelegt zu haben.

Kein Gang eingelegt: Auto rollt rückwärts in Bach in Obergünzburg

Das Fahrzeug machte sich jedoch selbstständig und rollte rückwärts in einen Bach. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Feuerwehr musste das Auto aus dem Gewässer bergen.