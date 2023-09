Der Wald der Zukunft: Waldbesitzer tauschen sich mit Politikern aus

Waldbesitzer und Vertreter von Ostallgäuer Forstbetriebsgemeinschaften beschreiben bei einem Waldrundgang mit CSU-Politikern die größten Herausforderungen.

28.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Waldumbau vor dem Hintergrund des sich ändernden Klimas stand im Mittelpunkt eines Austauschs zwischen Politikern, Waldbesitzern und Vertretern der Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) Kaufbeuren, Marktoberdorf und Füssen. Norbert Fischer, Geschäftsführer der FBG Kaufbeuren, sowie deren Vorsitzender Karlheinz Sobek hatten den Waldrundgang bei Untergermaringen auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke organisiert – mit dabei waren auch die Landtagskandidaten Peter Wachler und Benjamin Schick (alle CSU).

CSU- Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke: "Die Auswirkungen des Klimawandels sind in unseren Wäldern inzwischen für jedermann zu sehen"

„Die Auswirkungen des Klimawandels sind in unseren Wäldern inzwischen für jedermann zu sehen. Hitze und Stürme stellen die Forstwirtschaft vor große Herausforderungen“, so Stracke zum Auftakt des Gesprächs. Er wolle daher Informationen aus erster Hand. Wie die FBG-Geschäftsführer und Vorstände beim Spaziergang über den Waldumbau-Parcours am Georgiberg berichteten, haben insbesondere die Fichtenreinbestände Probleme, da ihr Wurzelsystem flach ausgeprägt ist. Dennoch werde die Fichte, traditionell der Brotbaum im niederschlagsreichen Allgäu, keineswegs gänzlich aus der Fläche verschwinden. Fichtenreinbestände sollen aber laut Pressemitteilung durch Beimischung anderer Baumarten resistenter und gesünder werden.

Daher sei ein Waldumbau wichtig, der in Generationen gedacht werde. Im Arboretum, einem eingezäunten Bereich mit seltenen heimischen und mediterranen Baumarten, wird erprobt, welche Bäume den neuen Anforderungen des Klimas gerecht werden. „Eine praktische Hilfe für Waldbesitzer auf dem Weg zum zukunftsfähigen und klimaresistenten Mischwald“, betonte Forstdirektor Stephan Kleiner vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren.

Tipps für den Waldumbau

Mehr Lichtkegel in den Beständen, ein Boden von guter Qualität mit der Möglichkeit, dass sich hier die nächste Baumgeneration durch Naturverjüngung selbst aussät, seien weitere Eckpunkte des Waldumbaus. Waldbesitzer können sich dazu kostenlos beraten lassen. Die FBGs und die Bayerische Forstverwaltung arbeiteten dabei Hand in Hand, wie Kleiner erklärte.

Aber auch den FBGs bereite der Fachkräftemangel zunehmend Sorge. So sei kaum Nachwuchs für die Arbeit im Forst zu gewinnen, da etwa die metallverarbeitende Industrie Mitarbeiter deutlich besser entlohne, wandere der Nachwuchs eher in diese Branchen ab.

Forstbetriebsgemeinschaften kritisieren das vom Bund vorgelegte Konzept

Dass die CDU/CSU-Fraktion im Bund ein von den Grünen gewolltes Verbot von Pelletheizungen verhindert habe, lobten die FBGs ausdrücklich, da diese Technologie klimafreundlich sei. Kummer bereite den Waldbesitzern das vom Bund vorgelegte Konzept für die „Honorierung der Ökosystemleistung des Waldes und von klimaangepasstem Waldmanagement“. Dies sei rein ideologisch geprägt und fernab der Realität.

