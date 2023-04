In Wald im Ostallgäu hat ein nicht angeleinter Hund einen Mann angesprungen. Dieser wurde bei dem Vorfall verletzt.

In Wald (Landkreis Ostallgäu) hat ein nicht angeleinter Hund einen Mann angesprungen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 18. März, wie die Polizei jetzt mitteilt. Bei dem Versuch den Hund abzuwehren, verletzte sich der Mann am Knie. Der Hundehalter, der sich nicht in Reich- und Rufweite des Hundes befand, muss sich nun rechtlich verantworten.

