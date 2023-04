Frei laufender Hund verletzt Mann in Marktoberdorf

In Wald ist ein Mann von einem frei laufenden Hund angesprungen und verletzt worden. Der Hundehalter muss sich nun rechtlich verantworten.

03.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wie die Polizei jetzt erst mitteilte, ist in Wald ein Mann von einem Hund verletzt worden. Das Tier, das nach Angaben der Polizei nicht angeleint war, sprang den Mann vor etwa zwei Wochen auf einem Feldweg an.

Marktoberdorf: Frei laufender Hund verletzt Mann am Knie

Der Hundehalter befand sich nicht in Ruf- und Reichweite. Der attackierte Mann verletzte sich am Knie, als er versuchte, das Tier abzuwehren. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Hundehalter muss sich nun rechtlich verantworten.

