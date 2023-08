Waldbrandgefahr: Zweithöchste Stufe für Marktoberdorf

Die Waldbrandgefahr in Marktoberdorf ist groß. Deshalb hat die Stadt die Anordnung bis 27. August verlängert. Was verboten ist, welche Folgen Verstöße haben.

22.08.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Gefahrenstufe vier von fünf: Die Waldbrandgefahr in und rund um Marktoberdorf ist hoch. Deshalb hat die Stadtverwaltung die Anordnung dazu, was verboten ist, vorerst bis Sonntag, 27. August, verlängert.

Luftbeobachter suchen im Ostallgäu nach Waldbränden

Bereits für Dienstagnachmittag hatte die Regierung von Schwaben eine Luftbeobachtung angeordnet. Im nördlichen Ostallgäu flogen speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern und der Regierung von Schwaben mögliche Gefahrengebiet ab. Die Luftbeobachtung fand in den Nachmittagsstunden statt, weil dies laut Ankündigung der Regierung naturgemäß die höchste Gefährdungszeit ist.

Das ist in Marktoberdorf verboten

Ähnlich ist es in Marktoberdorf, wo allerdings der Wald noch nicht abgeflogen wird. Dort ist trotzdem in allen Wald- und Forstgebieten von Kernstadt und Stadtteilen jegliche Verwendung von offenem Feuer – ob in Form von brennenden Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen, offenen Grillstellen oder anderer Art – verboten. Bereits kleine Zündquellen könnten ausreichen, um starke Brände zu verursachen.

Warum auch Müll im Wald gefährlich ist

Auch die Entsorgung und Ablagerung jeglicher Abfallprodukte ist laut Mitteilung speziell in diesem Zeitraum in allen Wald- und Forstgebieten von Marktoberdorf und deren Stadtteilen verboten. Denn gerade Glas kann wie ein Brennglas wirken und trockene Flächen entzünden. Verstöße werden mit einer Geldbuße geahndet.

