Wanderausstellung Baupreis Allgäu 2023 eröffnet in Marktoberdorf

Die Wanderausstellung Baupreis Allgäu 2023 ist momentan in Marktoberdorf zu sehen. Sie zeigt Gebäude, die das Architekturforum Allgäu ausgezeichnet hat.

06.07.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Die Wanderausstellung Baupreis Allgäu 2023 macht zurzeit in Marktoberdorf Station. Schautafeln im Rathaus-Innenhof zeigen 28 ausgewählte Bauprojekte im Allgäu, von denen fünf Preisträger sowie fünf Anerkennungen bei der Preisverleihung im Mai in Kempten ausgezeichnet wurden.

Nach Anfängen in Kempten nimmt der Baupreis, der jetzt zum fünften Mal ausgelobt wurde, seit 2013 gezielt das gesamte Allgäu in den Blick: mit dem Ostallgäu, dem Unter- und Oberallgäu auch den Landkreis Lindau, den württembergischen Altlandkreis Wangen sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen. Der Baupreis Allgäu, der alle fünf Jahre ausgetragen wird, verspricht sich so mehr Stimmgewicht. Veranstalter ist das Architekturforum Allgäu mit Sitz in Kempten. Erklärtes Ziel ist ein geschärftes Bewusstsein für Baukultur in der jahrhundertealten Kulturlandschaft Allgäu.

Mehr Bewusstsein für Baukultur im Allgäu

Marktoberdorfs Bauamtsleiter Ralf Baur begrüßte bei der Eröffnung die Gäste, darunter auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Als Geschäftsführer des Architekturforum Allgäu gab Franz Schröck Einblicke in die Preisfindung, zu der die Jury alle 28 Projekte vor Ort besichtigte. Schröck mahnte einen sensiblen Umgang mit Ressourcen an und ein neues Denken in Kreisläufen. Marion Schmidt, Organisatorin der Ausstellung in Marktoberdorf und Leiterin der Abteilung Stadtplanung und Hochbau, hatte als Redner auch Herbert Singer eingeladen, den Geschäftsführer von Sozialbau Kempten. Er pries das Architekturforum mitsamt Baupreis Allgäu als wichtiges Schwungrad für die Baukultur.

Auch ein Projekt aus Görisried ist in der Ausstellung zu sehen

Bauen im Bestand, Umnutzung statt Abriss, war ein zentrales Anliegen der siebenköpfigen Jury. So sind vier der fünf Preisträger-Projekte tatsächlich Umnutzungen. Sozialbau Kempten war auch Bauherrin des spektakulären, preisgekrönten Ausbaus der ehemaligen Weberei Kempten mit ihrer industriellen Sheddach-Halle zu 46 Wohneinheiten. Ebenso sorgte die Kita Goldhofer in Memmingen mit der doppelwandigen recycelbaren Polycarbonatverschalung über altem Hausbestand für Aufsehen. Einen Preisträger kann auch der Landkreis Ostallgäu vorweisen mit der Revitalisierung des alten frei stehenden Bauernhauses in Görisried. Auch bei den fünf Anerkennungsprojekten sticht das Wohn- und Atelierhaus in Kaufbeuren mit der Stahlblech-Fassade ins Auge. Und erst recht begeistert die aufwendige Instandsetzung der hölzernen Eisenbahnbrücke von 1852 in Kempten über die Iller, denn hier handelt es sich um ein einzigartiges Zeugnis der frühen Ingenieurbaukunst in Deutschland.

Die Wanderausstellung ist bis 28. Juli in Marktoberdorf zu sehen. Das Architekturforum Allgäu hat zum Baupreis Allgäu 23 einen Katalog mit den Projekten vorgelegt.