Gabis Geschichte lebt weiter

Leo Hiemers Ausstellung „Geliebte Gabi“ ist bald nicht nur im Allgäu, sondern auch im Bayerischen Landtag zu sehen. Warum ihr Schicksal wichtiger ist denn je.

03.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Leo Hiemer erinnert sich noch gut an den Tag, als im Rathaus Marktoberdorf erstmals die Ausstellung „Geliebte Gabi“ gezeigt wurde. Viele Menschen waren zusammengekommen, um eines von den Nationalsozialisten ermordeten Mädchens zu gedenken: Gabi, Gabriele Schwarz. Im Oktober 2019 war das. Nach vielen Jahren der Recherche hatte der Kaufbeurer Autor und Regisseur Leo Hiemer die Ausstellung auf die Beine gestellt. Das Schicksal des Mädchens mit den blonden Haaren und blauen Augen, das mit nur fünf Jahren in Auschwitz sterben musste, hat seitdem unzählige Besucher mitten ins Herz getroffen. Und die Geschichte von Gabi lebt weiter: Ab Januar 2024 ist die Ausstellung im Bayerischen Landtag in München zu sehen.

