Wann dürfen sie öffnen? Hoteliers und Gastronomen im Ostallgäu schieben Frust

Unsichere Corona-Lage: Die Betriebe in Marktoberdorf und Umgebung bangen um das Pfingstgeschäft. Doch trotz allem Ärger: Es gibt jetzt einen Hoffnungsschimmer.

16.05.2021 | Stand: 18:07 Uhr

„Das ist wirklich mal ein Lichtblick“ sagt die Frau. Damit meint sie nicht die Bananen, Orangen und Zitronen, die sie gerade auf dem Marktoberdorfer Wochenmarkt gekauft hat. Sondern die Corona-Lockerungen, die nun sogar zu Pfingsten einen Urlaub im Ausland in Aussicht stellen. Und genau das habe ihre Familie vor, sagt die Frau, Südfrüchte im Beutel in der einen, die kleine Tochter an der anderen Hand. Nach Italien wollen sie. Ans Meer. „Wir müssen endlich wieder mal was anderes sehen. Die Sehnsucht ist schon verdammt groß.“

Reisen in beliebte Ferienländer sind tatsächlich – schon jetzt oder zu den Pfingstferien – ohne größere Schwierigkeiten wieder möglich. Österreich und Italien öffnen beispielsweise, die Quarantäne bei der Rückreise entfällt, nötig ist nurmehr ein negativer Corona-Test. Das sind prima Aussichten für Auslandsurlauber. Aber was ist mit der heimischen Hotellerie und Gastronomie?

Inzidenzwert im Ostallgäu sinkt unter die 100er-Marke

Nun, die hängen ziemlich in der Luft, was ihre Öffnungsprognosen anbelangt. Zwar sank der der Inzidenzwert fürs Ostallgäu am Wochenende seit Langem mal wieder unter die Marke von 100 (Stand Sonntagvormittag laut RKI 85), aber das heißt zunächst einmal: gar nichts. Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder Campingplätze dürfen ab 21. Mai nur öffnen, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Insgesamt beträgt der Vorlauf acht Tage: Fünf Tage in Folge muss die Inzidenz diesen Schwellenwert unterschreiten, drei Tage später kann dann die Öffnung erfolgen. Gleiches gilt für Biergärten oder Straßencafés.

"Die Stimmung ist sehr, sehr düster"

Ob dieser unsicheren Lage schieben die Hoteliers in der Region Frust. Sie bangen um Urlauber und Pfingstgeschäft – zumal andere Länder ohne Einschränkungen öffnen. „Die Stimmung ist sehr, sehr düster. Unsere Geduld ist am Ende“, sagt Dieter Kremer, Inhaber des Gasthofs Felderwirt in Unterthingau. „Es geht um unsere Existenz. Seit sieben Monaten müssen wir geschlossen haben.“ Und jetzt sei nicht mal klar, was an Pfingsten passiere, sagt Kremer. Dabei sind alle 13 Zimmer des Felderwirts von Urlaubern gebucht. Kremer hofft daher, dass „wir am nächsten Samstag aufmachen können“. Und es nicht so kommt, wie an Ostern. Das Haus war ausgebucht, doch Kremer musste allen Gästen wieder absagen. Kremer ist auf jeden Fall vorbereitet: Hotelzimmer und der Biergarten mit seinen 200 Plätzen sind bereit für die Öffnung.

Hotel in Marktoberdorf steht in Startlächern

„Wir stehen in den Startlöchern“, sagt auch Theresa Bart, Direktorin des Hotels Weitblick in Marktoberdorf. Das Hotel richte alles auf den 21. Mai aus. „Aber wir trauen uns noch nicht, uns zu freuen.“ Alles hängt an den Inzidenzwerten. Die Buchungslage sei gut, sagt Barth. „Aber es ist wirklich schwierig, die Öffnung bei dieser unsicheren Lage zu organisieren.“ Die rund 100 Mitarbeiter und knapp 30 Auszubildenden befinden sich in Kurzarbeit. Doch für eine Öffnung muss Barth das Personal aktivieren. Und Barth sieht eine Gefahr: Wenn die Nachbarländer öffnen, vielleicht wandert der eine oder andere Mitarbeiter dann ja ab? Auch frische Lebensmittel müssen bestellt werden. Wieviel nimmt man da, wenn man gar nicht sicher ist, ob das Hotel tatsächlich öffnen darf?

Eine Öffnung sei „absolute wirtschaftliche Notwendigkeit“, sagt Barth. „Es wird allerhöchste Eisenbahn.“ Seit dem 1. November 2020 ist das Weitblick geschlossen. Barth appelliert: „Gemeinsam müssen wir das Virus eindämmen und die Inzidenz dauerhaft unter 100 drücken. Daher: Hygieneregeln einhalten und testen lassen.“

Keine einfachen Bedingungen für Kino in Marktoberdorf

Wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt, dürfte auch Monika Schubert ihre Filmburg in Marktoberdorf wieder öffnen. „Klar ist das ein kleiner Lichtblick. Aber es ist gar nicht so einfach ein Kino wieder aufzumachen. Das muss man schon genau durchdenken“, sagt Schubert. Da ist die Frage nach dem Personal, aber auch nach der Programmgestaltung. Das alles geht nicht aus dem Stand. Und es gibt noch viel schwierigere Überlegungen: Wollen denn die Menschen extra einen Corona-Test machen, um sich einen Film anzuschauen? Wieviele dürfen rein ins Kino? Und die wichtigste Frage: Lohnt sich das finanziell alles überhaupt? „Es sind keine einfachen Bedingungen“, sagt Schubert. Sie hofft dennoch auf ein baldiges „Film ab“ in Marktoberdorf nach sieben Monaten, in denen die Filmburg zu bleiben musste. „Das ist einfach nicht mehr zu stemmen. Weder finanziell noch psychisch“, sagt sie.

