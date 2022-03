Wann das Hotel Neue Post in Biessenhofen abgerissen wird

Früher war die Neue Post in Biessenhofen ein Hotel und ein Sternerestaurant. Nun wird das Haus abgerissen. Was an der Stelle des Gebäudes gebaut werden soll.

06.03.2022 | Stand: 09:28 Uhr

Das Gebäude des ehemaligen Hotels Neue Post in Biessenhofen in der Füssener Straße soll abgerissen werden. Auf dem Areal entstehen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohneinheiten.

Das soll auf dem Gelände der Neuen Post entstehen

Der Abriss des Gebäudes direkt an der Bundesstraße 16 und die Verkehrsführung einschließlich der Fußgänger wurden mit Vertretern der Ämter abgesprochen und soll in den Osterferien innerhalb von vier Tagen erfolgen. In dieser Zeit wird weniger Verkehr erwartet, was zu geringeren einschneidenden Behinderungen führen soll.

So wird der Verkehr durch Biessenhofen geleitet

Der Verkehr kann in dieser Zeit in beiden Richtungen aufrechterhalten bleiben, da die beiden Fahrspuren verengt und in Richtung Ebenhofener Straße verlegt werden sollen. Der Gehweg wird jedoch nicht nutzbar sein und auf die gegenüberliegende Seite verlagert.

Nähere Informationen werden kurz vor dem Start der Maßnahme noch bekannt gegeben.