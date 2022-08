Wann der Skaterplatz in Biessenhofen eröffnet wird

Bald sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Skaterplatz in Biessenhofen rollen können. Aber das Projekt wird teurer. Das gilt auch für den Spielplatz.

01.08.2022 | Stand: 15:27 Uhr

Die Bauarbeiten für den Skaterplatz sowie für den Kinderspielplatz in Biessenhofen südöstlich der Mittelschule an der Wertach sind in vollem Gange. Beide Projekte sind Stationen im derzeit entstehenden Wertach-Aktiv-Weg. Läuft alles nach Plan, könnten die beiden Plätze schon ab Mitte Oktober genutzt werden.

Skaterplatz wird in Biessenhofen vor Ort geformt und gegossen

Die multifunktionelle Skaterlandschaft wird individuell von einer Spezialfirma geformt. Dabei werden die Elemente vor Ort gegossen, mit Fertigbeton überzogen und abgerieben. Wie der Skaterplatz in Füssen (Lesen Sie auch: Im Skate- und Bikepark Füssen wird Inklusion groß geschrieben) ist dieser nicht nur für Skatern, sondern auch für BMX-Radlern, Scooter-Fahrern und Rollschuhläufern konzipiert und bei Kindern, Jugendlichen und Familien beliebt. Der Bauausschuss sprach sich explizit für diese teurere, aber vielseitigere Variante aus. Es wird mit einer Nutzungszeit von 20 bis 30 Jahren gerechnet. Die Baukosten belaufen sich auf 420.000 Euro und haben sich aufgrund der steigenden Kosten im Vergleich zur ursprünglichen Planung erheblich erhöht.

Wer sich an den Kosten für den Spielplatz beteiligt

Der Kinderspielplatz an der Turnhalle wird mit Rutsche, Spielgeräten, Kleinkindbereich mit Sand und unterfahrbarem Sandtisch, Kletterlandschaft mit Hängematte und Sitzgelegenheiten ausgestattet. Laut Angebot liegen die Kosten mit 198.000 Euro ebenfalls höher als in der Planung. Die Gemeinde hat eine Förderung durch das Amt für ländliche Entwicklung zugesagt bekommen.

Lesen Sie auch: Zehn mystische Orte im Allgäu, um die sich wilde Sagen ranken