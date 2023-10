Deshalb sorgt der Bikepark in Marktoberdorf schon vor dem Bau für Turbulenzen

Ausführlich wird im Ausschuss über den Bikepark diskutiert. Dabei geht es nicht um die Anlage an sich. Wie der Skate Club reagiert und wie es weitergeht.

17.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Am Ende waren sich alle einig: Marktoberdorf soll einen Bikepark bekommen. Favorisiert wird das Gelände am Modeon – falls sich nicht was Besseres findet. Was unwahrscheinlich sei, wie es in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses hieß. Doch genau die Diskussion über den idealen Standort hat viel Zeit verschlungen und zwischenzeitlich skurrile, teils ideologisch geprägte Züge angenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.