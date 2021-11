In Marktoberdorf gibt es Kritik am Polizeieinsatz nach der befürchteten Bedrohungslage am Gymnasium. Das Handeln der Polizei war richtig, sagt Autor Heiko Wolf.

13.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Nachdem die schwer bewaffneten Polizisten am Montag mit ihren Maschinenpistolen aus Marktoberdorf abgerückt waren, ließ die Polizei schnell verlauten: Es habe keine Gefahr bestanden für Lehrer und Schüler. Und dass die angebliche Drohung gegen das Gymnasium gar keine war. Heißt das nun viel Lärm um nichts? Oder wie kritische Stimmen in der Stadt fragen: War der Großeinsatz am Schulzentrum nicht völlig überzogen?