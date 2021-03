1.500 Fendt-Mitarbeiter streiken und gehen mittags heim

Beim Landmaschinenhersteller AGCO/Fendt in Marktoberdorf wurde am Montagmittag gestreikt. Was die IG Metall Allgäu vom Arbeitgeber fordert.

23.03.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Am Montagmittag ist ein Teil der Belegschaft von AGCO/Fendt in den Warnstreik getreten. Grund dafür sind die noch immer andauernden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Etwa 250 Mitarbeiter folgten dem Aufruf der IG Metall Allgäu und versammelten sich mittags vor der Hauptpforte sowie dem Nordtor des Landmaschinenherstellers in Marktoberdorf. Insgesamt 1.500 Beschäftigte legten laut Schätzungen der IG Metall um 12 Uhr ihre Arbeit nieder und machten vorzeitig Feierabend.

Kundgebung vor Hauptpforte und Nordtor bei AGCO/Fendt

Mit Fahnen, Schildern und Bannern ausgestattet fanden sich unter den Streikenden auch zahlreiche junge Metaller. Unter dem Motto „Zukunft sichern – Tarifbewegung jetzt“ hielt die zweite Bevollmächtigte der IG Metall Allgäu, Jasmin Steinert, am Haupttor eine etwa 15-minütige Rede, um die Metaller über die aktuelle Sachlage aufzuklären. Auch der Jugendvertreter Elias Hörmann trat am Montagmittag kurz vor die Versammelten, um sich vor allem für die Übernahme dualer Studierender in den Geltungsbereich des Tarifvertrags auszusprechen. (Lesen Sie auch: Marktoberdorfer Traktorenhersteller Fendt stellt die Weichen für weiteres Wachstum)

Beschäftigungssicherung und stabiles Einkommen

Die IG Metall fordert zudem eine Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung sowie ein stabiles Einkommen und eine Entgelterhöhung um vier Prozent. „In der aktuellen Krise haben viele Angst um ihren Arbeitsplatz“, sagte Steinert vor den versammelten AGCO/Fendt-Mitarbeitern. „Es ist besser Stunden abzubauen als Beschäftigte abzubauen“. Die Altersteilzeit soll daher gefördert und junge Kräfte übernommen werden.

Mitarbeiter machten mittags Feierabend

„Wir brauchen eine Entgelterhöhung auch für das Jahr 2021“, sagte die zweite Bevollmächtigte in ihrer Rede. Laut ihr hat der Landmaschinenhersteller angekündigt, das Weihnachts- und Urlaubsgeld zu „variabilisieren“. Auf dieses Stichwort folgten zahlreiche „Pfui“-Rufe aus der Menge. Die IG Metall fordert den Landmaschinenhersteller auf, „wieder an den Verhandlungstisch zu kommen“. Gegen 12.35 Uhr endete die Kundgebung und Steinert schickte die Streikenden mit dem Satz „Ich wage zu sagen, es ist nicht das letzte Mal, dass wir uns vor dem Tor treffen“ in den vorzeitigen Feierabend.

