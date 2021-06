Warum alter Müll den Stadtrat von Marktoberdorf wieder einholt

Vor 60 Jahren landete auch in Marktoberdorf Hausmüll manchmal einfach in einer Grube. Warum der Stadtrat das nun ausbaden muss und wie der Plan ist.

19.06.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Der alte Flurname „Am Amselloch“ klingt sehr romantisch, hat etwas von Natur und Durchatmen. Tatsächlich aber befindet sich in diesem Stück südlich des Gschlatt in Marktoberdorf eine alte, kleine Hausmülldeponie. Wie damit umzugehen ist, berät der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung.

Auch in Marktoberdorf wurde vieles einfach entsorgt

Damals in den 1960er Jahren war der Müll oft schnell beseitigt. Vieles landete in einer Grube, manchmal sogar Autos und Kühlschränke. Irgendwann, so hieß es, wächst Gras drüber. So war es auch, doch die nachfolgende Generation muss das nun ausbaden, zumal wenn in der Nähe solcher Altlasten ein neues Baugebiet geplant ist. Genau das ist in Marktoberdorf der Fall. Deshalb muss diese Stelle nach Vorgabe des Wasserwirtschaftsamts Kempten genauer untersucht werden. Bis auf die Grundwasser führenden Schichten sollen Proben entnommen werden. Für diese Maßnahme gibt es Zuschüsse, die rechtzeitig beantragt werden müssen. Um diesen Punkt geht es nun bei der Sitzung.

Ausbau des Allgäuer Brauhaus in Marktoberdorf auf dem Tisch

Ein weiterer Punkt betrifft das Industriegebiet Süd. Die Firma Natursteine Rössle will ihr Betriebsgelände in der Johann-Georg-Fendt-Straße erweitern. Dazu sind Änderungen am Flächennutzungsplan und am Bebauungsplan nötig.

Zu einem Bebauungsplan in Leuterschach muss der Satzungsbeschluss gefasst werden. Dabei geht es um die Erweiterung des Betriebs des Allgäuer Brauhauses. Dort entsteht eine neue Abfüllanlage. 500 Tonnen Material wurden dafür herangeschafft. Das Unternehmen investiert in die Erweiterung der Braustätte rund 16 Millionen Euro.

Statt Lebensmitteln nun Verbrauchsartikel

Um das gemeindliche Einvernehmen geht es bei einem Bauantrag. Ins Oberdorfer Forum – ehemals Mod City Center – zieht die Kette TEDi mit Ge- und Verbrauchsartikeln des täglichen Bedarfs ein. Vorher befand sich dort mit dem Feneberg ein Lebensmittelhandel. Der Stadtrat muss nun dieser Umwidmung zustimmen. Gleiches gilt für kleinere Umgestaltungen an der Fassade.

Lesen Sie auch

Firmen an der Europastraße Gewerbegebiet-Nord in Memmingen wächst um über 20 Hektar

Die Sitzung beginnt am Montag, 21. Juni, um 18.30 Uhr im Modeon. Die Zahl der Sitzplätze ist begrenzt.